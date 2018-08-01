牧羊人變滑雪教練 為北京冬奧帶出5千子弟兵

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旺報

大陸北京的首個農民滑雪隊──延慶張山營鎮海坨滑雪隊，有52名隊員，多半是農民和務工人員，在接受專業培訓後，包括隊長郎恩鴿在內的11名隊員，獲得滑雪教練指導員一級教學證書。滑雪隊如今還教中小學生滑雪，已有5000多名「子弟兵」。讓人很難想到的是，就在2年前，隊長郎恩鴿還是個「牧羊人」。

在延慶區體育運動學校的室內體育場，嗡嗡的轟鳴聲中，29歲的郎恩鴿正帶著幾個小夥子在一台大型滑雪機上苦練滑雪技藝。模擬的「雪地陡坡」飛速向後滑動，他們腳踏滑板，左右滑動，在「雪地」上劃出一道道優美的弧線。這是延慶張山營鎮海坨滑雪隊日常訓練中的一幕。身著紅色隊服的隊長郎恩鴿不時和夥伴們討論腳下的技法。誰能想到，這個身材消瘦、熱愛滑雪的年輕人，曾經是一名「羊倌」。

因為村裡地勢低窪，雨後易積水，玉米收成不好，2014年，郎恩鴿買了十幾隻綿羊，打算養羊貼補家用。2016年羊群增加到300隻左右。2015年7月，北京攜手張家口獲得2022年冬奧會的舉辦權，為辦好冬奧會，首要任務就是要保護好當地的生態環境。郎恩鴿的羊群反而成了「汙染源」，他忍痛將所有的羊賣掉，但不知道該做什麼，後來想到學滑雪。

2016年冬天，他來到家附近的石京龍滑雪場滑雪。「剛開始我覺得滑雪很新鮮，後來自己學會了，又想到不如大夥成立一支滑雪隊，可以教更多人滑雪、享受滑雪，說不定俺們還能在冬奧會舉辦時當個光榮的志願者」。2017年7月，在鎮的支持下，郎恩鴿成立了張山營鎮海坨滑雪隊。經過一年的發展，滑雪隊共吸納了25名成員，他們來自延慶多個鄉鎮，年齡都在30歲左右，基本上都是農民和務工人員，卻都因為滑雪這個共同愛好聚到了一起。

去年底，在延慶區體育局支持下，隊員們接受了瑞士滑雪聯盟專業教練的培訓，經過訓練，包括郎恩鴿在內的11名參加培訓的隊員通過考試，順利獲得滑雪教練指導員一級教學證書。對郎恩鴿來說，從來就沒想到自己會從「牧羊人」變成「滑雪教練」，如此的反差實在太大。北京冬奧會的成功申辦，也為這個綠野深處的地方增添了一分「雪白」的魅力。

(旺報 )

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