北京辦冬奧 冰雪運動熱情高漲

2018年08月01日 20:07 旺報 李鋅銅

冰雪運動在大陸一向是體育弱項，即使是在冰雪天較長的北方也是一樣，其中一個重要原因就是費用太高。但在申辦冬奧會成功後，老百姓對冰雪運動的熱情明顯高漲，政府的重視和不斷投資，場地設施也更加完善。

北京在籌辦冬奧會時，提出了「三億人上冰雪」的目標，目的在帶動更多民眾在這場國際賽事中感受冰雪運動的樂趣。在張山營鎮黨委書記崔旭龍看來，冬奧會的舉辦對延慶和張山營都是難得的發展機遇，將大大帶動當地的就業與收入，但若要發展冰雪產業，「最基礎的還得讓老百姓先喜歡滑雪、學會滑雪，營造一個好的氛圍」。

「海坨滑雪隊已有了很好的帶動作用」。崔旭龍表示，申辦冬奧成功後，延慶在中小學體育課中增加了冰雪教學，至今年初已有上萬名學生進行學習滑雪，上千名學生掌握了滑冰技能，光是2017年冬季，就有11所學校和幼稚園興建了簡易冰場，很多學校成立了青少年冰雪隊。

籌辦冬奧會帶動了冰雪旅遊的熱情。在延慶，一些民俗村正積極開發冰雪旅遊項目，吸引更多遊客在冬季前來遊玩。未來兩年，延慶還計畫每年冬季對至少2000人展開展上冰上雪培訓。

想到冬奧會，海坨滑雪隊員們都有著樸素的心願：希望能練好本領，將來在冬奧會舉辦時做一名志願者，為賽事舉辦貢獻力量；也盼望能成為家鄉雪場的職業滑雪教練，幫助更多人體驗滑雪樂趣，也讓自己家鄉因冰雪運動有更好的發展。

(旺報 )