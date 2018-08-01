饅頭夫婦開小貨車環台分享愛

2018年08月01日 19:29 中時 王文吉

「饅頭夫婦」林波（中）、靳寶儀（右）向學童說明做饅頭的訣竅。（王文吉攝）

林波混合麵粉與酵母粉。（王文吉攝）

「饅頭夫婦」說明做饅頭的訣竅，許多學童躍躍欲試。（王文吉攝）

「饅頭夫婦」說明做饅頭的訣竅，許多學童躍躍欲試。（王文吉攝）

小朋友開心玩麵粉、揉麵團。（王文吉攝）

小朋友聞麵團，忍不住說「好香喔！」（王文吉攝）

孩子開心玩麵粉、揉麵團，有人說「比黏土、沙子還好玩，而且做完還能吃！」（王文吉攝）

孩子開心玩麵粉、揉麵團，有人說「比黏土、沙子還好玩，而且做完還能吃！」（王文吉攝）

靳寶儀向小朋友介紹她的「汽車旅館」（王文吉攝）

「饅頭夫婦」以車為家，洗澡、睡覺都在車上解決。（王文吉攝）

林波開著25年的老爺車，載愛妻環台行善。（王文吉攝）

「饅頭夫婦」林波、靳寶儀環島傳遞幸福，挑戰120天跑120站，1日抵達豐原秘密基地教學童做饅頭，學童邊玩邊學，十分開心。「我們一個是瘋子、一個是傻子啦！」林波「婦唱夫隨」，開著25年的老爺車，載愛妻環台，兩人以車為家，藉此告訴學童「生活簡單快樂就好」。

「饅頭夫婦」在台南市經營肉粽店，4年前靳寶儀試做饅頭，雙手不慎絞進麵粉機受傷，之後她暫停工作，四處旅行療傷，感悟到「生命無常，生活愈簡單愈幸福」，從此發願環島行善，教弱勢學童做養生饅頭，傳播正能量。

「老婆說要玩就玩，誰怕誰？」林波「婦唱夫隨」陪太太圓夢，他開著20年的小貨車，載愛妻全台跑透透，第1年環島15天20站、第2年39天44站、第3年88天90站。夫妻倆環台期間就睡在車上，利用蒸饅頭的熱水洗澡，這輛老爺車不僅是交通工具，更是臥室、浴室兼廚房。

「饅頭夫婦」環台行善邁入第4年，今年挑戰120天120站，第25站到台中豐原「秘密基地」台中市社區文化協進會，指導30多位學童做饅頭，孩子開心玩麵粉、揉麵團，有人說「比黏土、沙子還好玩，而且做完還能吃！」。

靳寶儀並帶學童參觀貨車旅館，她說，住民宿或旅館，1個晚上至少1000元，足夠買2大袋麵粉、做1000顆饅頭，她希望將錢省下來，帶更多歡樂給學童，因為「人不一定要什麼名牌，生活簡單快樂就好！」她還說，環台做公益，自己學習更多，「看到孩子的笑容，我就超開心，因為自己的生命還有一點點價值」。

(中時 )