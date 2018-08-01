女兒半夜翻到癌逝母手抄食譜 愛心菜單惹哭眾網友

女兒半夜翻到癌逝母手抄食譜，愛心菜單惹哭眾網友。(翻攝自PTT)

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中時電子報

一位女網友近日半夜在家中翻櫃找東西，意外看見了因癌症病逝的母親多年前手抄的食譜，內容還是她最愛吃的菜，如今再也吃不到母親口味的料理，一想到小時候曾嫌過母親做的菜，心底滿是歉意，呼籲網友把握當下，珍惜身邊的親朋好友，一字一句真情流露，惹哭眾多網友。

該名網友指出，「媽媽再過一個多月就過世滿2年，一直覺得自己已經看開了，可是最近常常夢到她，就會又淚流滿面」，才會將心情寫在網路上。她表示，小時候不懂事，有時候媽媽做的菜自己不喜歡，就會嫌棄，很後悔自己不懂事，但在也沒有機會跟媽媽說聲抱歉了。她解釋道，當年媽媽因癌症病逝，不捨媽媽離開，也不捨媽媽受到病魔折磨以及化療的副作用痛苦，心情兩難，雖然最後媽媽離開了，但她也脫離病痛去雲遊四海，再也沒有人世間的煩惱。

女網友說，現在終於能體會長輩所說的「要把握當下、珍惜身邊親友」，不要做自己未來會後悔的事，對媽媽的思念是永無止盡的，活下來唯一能做的，就是讓自己活得快樂充實。

對此，網友留言表示「你害我哭了」、「老爸過世後，再也無法好好弄一餐飯，下廚的意義已不在…」、「這篇有洋蔥…」、「我媽也是癌末過世的，也留了一本手寫的食譜，現在換我煮給女兒們吃了，但再也沒辦法吃到媽媽煮的菜」、「真心覺得很多媽媽都很偉大，所以做孩子的更要好好照顧」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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