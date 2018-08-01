兩岸官員不出席 陸金引水儀式陸委會給「祝福」

2018年08月01日 20:05 中時 李金生

大陸通水金門，縣府將如期在5日邀請鄉親見證引水儀式，但當天不會有兩岸官員出席，中央也定位為地方自發性的「活動」。陸委會副主委邱垂正今（1）日表示，感謝金門鄉親對維護國家尊嚴的支持與體諒，祝福當日圓滿順利完成。

邱垂正目前也是金大國際暨大陸事務學系副教授，今天下午參加新任校長陳建民就職典禮。他表示「中央地方一條心，共同努力創造雙贏」感謝金門鄉親、縣府和縣議會對維護國家整體尊嚴的支持和體諒。

他強調，中央高度重視金門的民生用水，也致力於水資源的多元化，這是金門發展「重中之重」的大事，水利署近期完成海淡廠規畫，將投入更多的資源給金門，確保水質、水量穩定正常。

針對縣府將於5日如期邀請歷任縣長、立委、基層民代和田埔一帶鄉親見證引水儀式，邱垂正表示，中央、金門和大陸3方參與舉辦的活動才算「典禮」，但當天中央和陸方都不會派員參加，中央對地方自發性的「活動」仍給予祝福，希望圓滿順利完成。

邱垂正說，陸委會與金門縣政府、議會保持密切溝通，了解和尊重彼此立場，雖然他當天不會來參加，但包括福建省政府祕書長翁明志、陸委會金門行政中心主任蔡承棧等幾位在地「鄉親」則相對方便一些。

邱垂正強調，陸委會不希望中國大陸一手打壓，一手用文宣統戰，「向我們人民示好」，以淡化掩飾在國際社會打壓的事實，相信金門民眾也能體諒。

(中時 )