床戲採光精心設計 比利時名模做愛像作畫

2018年08月01日 19:49 中時 潘鈺楨

莉瑟費蘭在電影有激烈床戲，光線一律自左灑入。（海鵬提供）

25歲的比利時名模莉瑟費蘭（Lize Feryn），跨足電影界的首部作品《真假維梅爾》（A Real Vermeer）就迷倒眾生，片中她身穿黑色薄紗、擺出誘人姿態，成為每個畫家心中最完美的模特兒，勾人雙眸更令導演魯道夫范登貝治（Rudolf van den Berg）驚為天人，讚賞她「眼神藏有秘密」，還靈感大發、將她眼神繪入維梅爾偽畫《以馬杵斯的晚餐》之中，除為電影添入奇情，更成為最後偽畫鑑定的關鍵。

擁有180高挑身材的莉瑟費蘭，很年輕就走上伸展台，還前往米蘭、紐約等地發展，不僅接連登《美麗佳人》、《Verena》時尚雜誌封面，更獲國際精名青睞，擔任Calvin Klein、Carlo Pignatelli等代言人。多才多藝的她，也是比利時暢銷作家，今年則是首度跨足電影，在新片《真假維梅爾》飾演荷蘭藝術家米格倫（Han van Meegeren）情婦，因為欣賞他的傲世才華、甘願人財兩貼，還險些賠上自己與藝評家老公的婚姻。

莉瑟費蘭在電影《真假維梅爾》飾演藝評家的美艷妻子尤蘭卡（Jolanka），因遇見畫家米格倫而動了真心，愛情左右為難。因為答應當他的模特兒、成為入幕之賓，兩人就此擦出火花，尤蘭卡更趁丈夫出差時，與米格倫共遊羅馬。然而畫布藏不住私情，這段地下戀情終究引發藝評家丈夫的妒恨與報復，不僅公開場合對米格倫惡言相向，更逼得他走上仿造維梅爾畫作之路，掀起藝術史上驚天動地的偽畫風暴。片中一場尤蘭卡與米格倫趁夜幽會的戲，綠帽丈夫當街捉姦，一幅將她入畫的仕女畫像，當場成為兩人暗通款曲的鐵證，種下了日後報復的禍因。

莉瑟費蘭在《真假維梅爾》和男主角傑羅恩史皮森伯格（Jeroen Spitzenberger）有一場激烈床戲，導演魯道夫范登貝治特別精心設計，仿效維梅爾畫作特色、光線一律自左灑入呈現，一時間做愛也彷彿在作畫，賞心悅目、絕美至極。電影劇情描述荷蘭畫家米格倫，因為愛上謬思女神尤蘭卡、走上偽畫之途，高超畫技連希特勒都無法分辨。他嘲弄藝術、編造歷史，並以狂狷才情和浪漫愛情、織就這場充滿藝術與犯罪的電影。電影3日在台上映。

(中時 )