2018年08月01日 20:02 工商 曾麗芳

「金粥到港式火鍋」除了招牌鍋類、粥品外，還有許多金招牌菜如桑拿雞，可以一鍋好幾吃。（圖／曾麗芳）

開幕期間用餐消費滿3000元以上，就送鎮店之寶「冬瓜元盅白玉粥底」1盅。（圖／曾麗芳）

台中餐飲集團無畏景氣、逆勢加碼展新店，包括金悅軒餐飲集團拓展新品牌「金粥到港式火鍋」、輕井澤餐飲集團拓展新品牌「一笈壽司」、四季彩餐飲集團旗下的「一膳食堂」展新店等，積極搶食台中餐飲市場商機。

其中，金悅軒餐飲集團與輕井澤餐飲集團全新開設的「金粥到港式火鍋」、「一笈壽司」兩家餐廳，不約而同插旗台中餐飲一級戰區-公益路商圈！

金悅軒餐飲集團董事長羅文貴表示，旗下的「金悅軒」粵菜餐廳、「金粥到港式火鍋」、「BISTRO 88」義法餐酒館、「金苑」茶餐廳、「金鮨」日本料理等5個餐飲品牌，全都開在公益路商圈。他強調，雖然公益路商圈的租金不便宜，但人潮相對多，只要餐廳業績好，就能壓低租金成本，還是值得投資。

本身是華盛頓教育集團董事長的羅文貴，因為熱愛美食，攜手多位企業家好友、合資開餐廳。沒想到，第1家「金悅軒」粵菜餐廳業績表現亮眼，投資2年就迅速回本！該集團在嘗到甜頭後、陸續開設「BISTRO 88」、「金苑」茶餐廳、「金鮨」日本料理等餐飲品牌，今年上半年業績逆勢成長兩位數。

以粵菜、港點名聞中部餐飲界的金悅軒，今年歡慶5周年之際，羅文貴宣布，砸下千萬元打造的「金粥到港式火鍋」台中公益店，將於8/3試營運，成為該集團旗下第5個餐飲品牌、第6家餐廳。他相信，在金悅軒餐飲集團多年來建立的好口碑加持下，「金粥到港式火鍋」一定可以在公益路商圈撐起一片天。

「金粥到港式火鍋」主打港式道地湯底，有廣受華人喜愛的雞湯、沙嗲湯、醉雞鍋、魚頭鍋、還有兩湯同享的鴛鴦鍋等；更推出了起源於廣東順德、以白粥為湯底研製而成的鎮店之寶-「冬瓜元盅白玉粥底」，冬瓜的鮮甜融合了輕涮肉品、海鮮等食材的美味，搭配主廚精心調製的開胃菜及招牌料理，創意十足，平均客單價500至800元。

「金粥到港式火鍋」為了慶祝新開幕，8/3-8/31試營運期間推出酬賓好禮，包括創始儲值卡儲值滿5,000元就送500，每次儲值都享有同樣的優惠；開幕期間用餐消費滿3000元以上，就送鎮店之寶「冬瓜元盅白玉粥底」1盅（免費招待券1張，限下次使用）；金悅軒VIP用餐前出示儲值卡或貴賓卡，即贈「冰鎮醉鵝翅」1桌/1盤。

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