《幸福》製作人病逝 王瞳自捏大腿忍住不哭

2018年08月01日 19:55 中時 洪秀瑛

白冰冰正在阿拉斯加旅遊。（白冰冰提供）

呂燁濱。（民視提供）

陳淑芳。（民視提供）

民視資深製作人呂燁濱今早病逝於雙和醫院，據知半個月前進行開腦手術，術後一度昏迷，今宣布不治，享壽60歲。

白冰冰正在阿拉斯加旅遊，曾與呂燁濱合作《春天後母心》的她，聽到噩耗很難過，「我看著他長大的，他剛入行在我身邊當小弟開始，後來在《春天後母心》當執行製作，又看他做《親戚不計較》，我看著他從兩手空空到在我家附近買別墅，從無到有」。他當執行製作有鐵腕作風的時候，「我會告訴他要圓融一點，他說在打收視仗沒辦法，我總是跟他說，『人情留一線，未來好相見』」，她說回台後一定會去靈前致意。

王瞳第一時間得知十分難過和沮喪，看到新聞才知道，最近在民視沒看到製作人，原來是進了醫院開刀，推算時間開刀期間還陸續收到製作人的早安問候圖，雖然知道他再也看不到訊號，但王瞳還是感性的把要對製作的話透過通訊軟體傳給他。

王瞳今拍攝「北七樂團」的MV，在片場忍住不哭，讓她十分煎熬，直捏自己的腿逼自己忍住，她說製作人超疼她，每次見到她都說「看到妳的酒窩心情就很好」，再也聽不到製作叫她「古錐仔」了，她會盡量不哭，微笑下去，要製作放心。

資深藝人陳淑芳面對《幸福來了》劇中兒子馬如風跟呂製作的離世十分悲痛，她回憶前幾天才經歷過馬如風的離開，就想說人生不要有遺憾，得知呂製作開刀，今天一早就跟幾位朋友前往醫院探訪，沒想到再見已是最後一面，讓她在醫院淚流滿面，直說真的很捨不得，也在醫院為呂製作唸經，她也說她會照顧好自己的身體。

(中時 )