貴婦開車闖紅燈撞死工程師 身分竟是台北市婦女會理事

2018年08月01日 20:06 中時 謝明俊

北市大同區鄭州路7月31日上午發生一名老婦開車闖紅燈撞死年輕工程師案，經查老婦是台北市婦女會許姓常務理事，警方根據肇事現場路口監視器畫面發現，許婦撞倒王姓工程師機車後竟未停車，還讓車子繼續前行，輾過王的頭部，王姓工程師才因而頭部重創死亡。

許姓老婦是在31日上午9時許開車行經鄭州路、塔城街口時肇事，撞死騎機車的王姓工程師，轄區大同分局交通分局員警到場將許婦帶回交通分隊偵詢時，就有不少大 同當地政、商界有力人士，去電分局表達關切，警方因而對許婦身分低調保密。

據悉，許婦被帶回交通分隊偵詢時，態度非常高傲，對著承辦員警趾高氣昂地指責是對方騎士闖紅燈，要對方賠償她車頭毀損，讓在場所有員警側目，經警方調閱現場監視器畫面釐清事發經過，並且又接獲趕赴醫院同事通報被撞機車騎士已經宣告死亡，員警當場告知許婦，許婦才知闖下大禍，噤聲不敢再發一語。

據了解，警方調閱事發現場鄭州路、塔城街口周邊多具監視器畫面，發現許婦原是駕車沿鄭州東往西方向，通過塔街口後，由迴轉道轉往鄭州路西往東方向，當許婦車子轉出迴轉道時，前方路口號誌已經是紅燈，但鄭婦並未停車，還繼續前行。

據監視器畫面顯示，死者是由塔城街北往南方向行駛，旁邊有一部大巴士準備啟動，但見到許婦車子未停前行，大巴士趕緊停下讓許婦，但死者因在巴士旁邊視線被擋，看不見許婦來車，當場就被許婦所駕凌志休旅車撞倒。

令人感到驚駭的是，許婦車子撞倒王某後並未停車，還讓車子繼續前行，王某被撞彈飛倒地後，就躺在許婦車前，休旅車硬生生地的輾過王某頭部等部位，造成王某頭部重創，因而致命。

(中時 )