離奇！園藝工人鋸樹不慎 遭樹幹活活壓死

2018年08月01日 20:04 中時 王文吉

江姓園藝工人疑鋸樹不慎，遭樹幹壓住胸、腹部，造成窒息死亡。（王文吉翻攝）

江姓園藝工人到別墅修剪小葉欖仁，疑因作業不慎，遭鋸斷的樹幹壓死。（王文吉翻攝）

江男疑遭鋸斷樹幹壓住胸、腹部，造成窒息死亡。（王文吉翻攝）

園藝工人江男魂斷別墅，獨輪搬運車還遺留在現場。（王文吉翻攝）

台中潭子1棟別墅庭園傍晚發生園藝工人遭樹幹壓死意外，林姓屋主5點多返家，發現工人躺在地上，胸部、腹部被鋸斷的樹幹壓住，他嘗試將樹幹搬開，但沒有成功，立即打119報案。消防隊員到場時，工人已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治。

警方調查，死者為50歲江男，1日上午到潭子區大豐一路獨棟別墅修剪庭園內的樹木，林姓屋主下午外出，傍晚5點多返家，赫然發現江男躺在地上，被鋸斷樹幹壓住，已經沒有呼吸，他嘗試搬動樹木沒成功，就立刻打119求助。

林姓屋主向警方表示，江男是友人介紹的園藝工人，一早就來修剪樹木，他下午4點左右外出，江男還在修剪樹木，1個多小時後返家，發現他躺在地上，胸部、腹部被鋸斷的樹幹壓住，已經沒有呼吸。

消防隊員獲報到場，5、6人合力將樹幹搬開，發現傷者臉色發黑，無呼吸心跳，趕緊將他送往清泉醫院急救。清泉醫院表示，病患身上有擦傷、挫傷，到院時已無生命跡象，經急救無效，宣布死亡。

現場搶救消防人員說，斷掉樹幹很重，直徑大約100公分、長度至少150公分，5、6人合搬還覺得吃力，傷者胸、腹部被樹幹壓住，臉色發黑，研判可能因此無法呼吸。警方初步研判江男有可能窒息致死，將報請檢察官相驗釐清死因。

(中時 )