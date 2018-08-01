爬樓梯超過100層！「龐德女郎」累到翻白眼

2018年08月01日 20:10 中時 潘鈺楨

「龐德女郎」歐嘉柯瑞蘭蔻為逃離毒霾竟爬了超過100層樓。（甲上提供）

為躲毒霾爬101層樓，讓歐嘉柯瑞蘭蔻累到翻白眼。（甲上提供）

由盧米埃獎影帝何曼杜立斯、「龐德女郎」歐嘉柯瑞蘭蔻攜手主演的全新災難動作鉅作《全面霾伏》，以時下火紅的空氣汙染為題材廣獲外媒口碑盛讚，不僅在法國獲得新片票房第四強的佳績，日前更奪下「加拿大奇幻影展」最佳影片殊榮。然女主角歐嘉柯瑞蘭蔻卻爆料導演丹尼爾魯比太力求完美，光是一場全球毒霾來襲，爬樓梯逃生的戲碼就讓她上下來回爬了近二十次，累積下來更是超過100樓，讓她累到翻白眼！

曾在《007量子危機》擔任「龐德女郎」的性感女星歐嘉柯瑞蘭蔻，精彩俐落的動作戲讓她獲得不少動作角色演出，但在最新災難動作鉅作《全面霾伏》卻讓她坦言看了電影本片還有陰影。因為導演導演丹尼爾魯比力求完美，每一場戲會用很多不同角度拍攝，歐嘉甚至表示有一場爬樓梯的戲讓她拍了將近二十次，總共爬了超過100層樓，讓她那陣子看到樓梯就害怕，連男主角何曼杜立斯也說：「那天拍攝根本是爬樓梯大賽，歐嘉最後坐在樓梯上累到翻白眼，而我也好不到哪去。」

歐嘉坦言導演作法很有幫助，因為《全面霾伏》的緊張急迫感與導演所給的高壓環境是很相近的，因此更能揣摩在毒霾環繞的致命環境下角色的緊繃情緒，她說：「當我看到電影本片時，我彷彿還能感受到當下的情緒，還有疼痛的膝蓋。」

未來世界空氣污染嚴重，所有新生孩童只要暴露在空氣下就會死亡，只能在備有空氣過濾系統的密閉艙度過一生。某天，一場大地震意外引發全球致命毒霧霾，巴黎死傷慘重，一對年輕夫妻(何曼杜立斯、歐嘉柯瑞蘭蔻飾) 好不容易逃到高處倖存下來，但他們的女兒仍身陷外面毒霾瀰漫的密閉艙內，在維持密閉艙運作的電池即將耗盡的存亡之際，他們要如何拯救女兒逃出生天？電影將於8月24日在台上映。

(中時 )