黃騰浩下戲不沾女星 真正原因曝光

黃騰浩今出席活動，裝扮帥氣有型。（羅永銘攝）

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黃騰浩對感情十分低調。（羅永銘攝）
黃騰浩今出席活動。（羅永銘攝）

最近因《女兵日記》暴紅的梁舒涵，曾在訪問中提到受黃騰浩照顧，黃騰浩1日出席鞋牌活動，他說梁舒涵給人「天然萌」感覺，但其實聰明伶俐，和她合作過電視劇《天若有情》，因她個性大剌剌，他常提醒她小心穿幫，沒想過追求？他笑稱：「妹妹要怎麼追，我是哥哥了，還好她沒叫我大叔。」

他出道後鮮少鬧緋聞，下戲後也刻意和女星保持距離，原來背後有原因。坦言過去拍戲時，曾對同劇某女星有暖心舉動，卻被解讀要追求女方、想靠緋聞衝上位，「那次我很受傷，也很不愉快」，為避免不必要誤會，他自此和同劇女星下戲後鮮少相約，「劇組人多嘴雜，不是我刻意保護自己，是不要做太多讓人閒言閒語」。

41歲的他說自己仍單身，弟弟育有2子，爸媽從積極催婚到現在求有就好，現在已經很多年不催。他對感情隨緣，就算有戀情也不會高調放閃。父親節將至，他說爸爸要什麼就送什麼，若自己工作忙就直接送紅包孝敬。

黃騰浩笑言年輕時曾「誤交損友」，喜歡迷戀高單價精品，一條褲子就要8、8000元，還說對球鞋特別沒抵抗力，全盛時期瘋狂到一次買兩雙一樣色系的鞋，家裡最多曾高達5、60雙，最貴的一雙鞋要價2萬多。他說，現在已經不會像年輕時愛慕虛榮，「年紀愈大愈樸實」。

(中時 )

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