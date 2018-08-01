國家住都中心明掛牌 代董事長花敬群：董事長職仍虛位以待

2018年08月01日 20:24 中時 張理國

「國家住宅及都市更新中心」今天舉行成立祈福儀式，並由行政院核定花敬群董事代行董事長職權，召開第一屆董監事聯席會議。對於住都中心董事長人選，花敬群表示，高階專業人才在各領域本就扮演不可或缺的角色，並非短時間內可放棄原有職位，為避免倉卒決定，因此住都中心的董事長及執行長現仍虛位以待。

花敬群表示，住都中心的成立代表政府主動擔起責任，投入社會住宅及都市更新的推行，未來將與各專業領域的民間企業及非營利組織進行跨領域合作，加強資源整合、擴大發展規模，提升住宅與都更政策的推動效能。

住都中心表示，今日召開第一屆董監事聯席會議，考量業務推動的銜接，提名吳欣修董事代行執行長職權，並審議通過住都中心107年度業務及營運計畫、107年度預算、內部營運規章，後續將陳報內政部核定及備查。

住都中心指出，中心成立後將投入台電嘉興街等8個公辦都更計畫，採用公開評選投資人的方式來招商，或親自擔任實施者，總投資金額約新臺幣478億元 (詳附表一)。住都中心強調，這些公辦都更案許多都位在都市的精華地區，具有指標意義，希望透過政府與住都中心的投入，帶動民眾對都市更新的信心。

花敬群表示，住都中心自今 (107) 年3月成立籌備處以來，便不斷尋覓各界優秀人才，希望找到兼具專業與願為公共政策奉獻的專家擔任董事長或執行長，但因這些高階專業人才在各領域本就扮演不可或缺的角色，並非短時間內可放棄原有職位，為避免倉卒決定，因此住都中心的董事長及執行長現仍虛位以待。花敬群強調，住都中心將持續尋覓適合人選，未來務必把都更與社宅最專業的人才，敦請到住都中心來。

住都中心第1屆董、監事共14人 ，政府機關代表超過1/2，女性也占1/3以上。民間董、監事於今年5月18日公開接受外界推薦，最後選出4名民間董事及1名民間監事，在都市更新、住宅、建築與地政領域學有專精。

花敬群於今日會中介紹民間董、監事代表時表示，林旺根董事為地政士公會全聯會榮譽理事長，也曾擔消基會房屋委員會的召集人，對地政、不動產、都市更新的法令及實務執行都有長年的鑽研，有如一本活字典。邱英浩董事是臺北市立大學市政管理學院院長，長期從事都市計畫及都市更新教學、學術研究，也積極投入實務規劃與公共服務。呂秉怡董事為崔媽媽基金會執行長，終身投入住宅政策的倡議以及租屋服務工作，特別關注弱勢者的居住權益，對於近年我國社會住宅的啟動有很大貢獻。劉世偉董事為啟達聯合建築師事務所主持建築師，專長於建築實務規劃及開發。林燕山監事長期從事地政工作，曾任臺南市地政局局長、內政部地政司副司長，因此對於公共行政的推動有數十年的親身經歷。花敬群強調，住都中心將借重這些民間董事、監事的專才，協助住都中心業務推動，並適時提醒監督。

(中時 )