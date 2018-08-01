菲稱南海行為準則年內完成 有關國家不買賬

2018年08月01日 20:38 旺報 張國威

菲律賓問詢者報報導，菲律賓外交部長卡伊塔諾（Allan Peter Cayetano）7月31日受訪時表示，「南海行為準則」有望在今年內完成，相關文件將會在11月於新加坡舉行的東協領袖峰會前完成。

但彭博1日報導指出，其他南海有關國家的外交官並不像菲律賓這麼樂觀。在2日即將於新加坡舉行的東協外長會議，有些國家的外交部長仍將對中國在南海的7個人工島礁表達關切。

日媒引述東協外交人士透露，2日東協外長會的聲明草案將與以往一樣，避免點名批評中國，但強調各方要保持克制，避免域內出現「可能使情況複雜化和加劇緊張的行動」。草案同時指東協與中國為避免爭端，正順利推進「南海行為準則」條款的擬定工作。

中華戰略學會研究員張競1日受訪時就此指出，由此可見南海爭議當事國以及西方各國，對於制定「南海行為準則」之進程，顯現出落差甚大之關切程度與期待。也恰可顯現出各國內部政治議程中，南海議題可用於政治操作空間大小。

張競表示，制定南海行為準則基本上是個國際政治操作假議題，從大陸與東協2002年發表「南海宣言」，共計花費15年之久，才在2017年5月確認「南海行為準則」架構，然後在2018年2月才繼續談判具體內容，就可以看出涉及談判各方都無急迫感。就北京來說，只要維持談判不致破裂，就可以獲得對外遏止西方強權負面評議操作工具。

張兢指出，東協又因其各項決議，必須獲得東協各國無異議共識決之議事傳統，因此根本就缺乏積極強勢談判之運作能力。再加上各國內部又未因任何南海衝突產生政治壓力，因此「南海行為準則」談判進程自然就會舉步不前。

(旺報 )