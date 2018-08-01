王世堅打賭：柯P落選剃光頭慶祝 丁守中笑稱：幫你實現

2018年08月01日 20:22 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天參加網路直播節目，與扮演「柯蚊哲」的藝人郭子乾、議員王世堅、參選人徐巧芯等人暢談網路選戰，王世堅在節目中一直抱怨被挺柯網軍霸凌，還主動和郭子乾打賭，如果柯文哲落選就會剃光頭慶祝，笑果十足。一旁的丁守中則大笑並連聲掛保證，一定努力勝選，讓王世堅實現願望。

丁守中與郭子乾對話時，還若有其事地向「柯蚊哲」抱怨，「我找你辯論，你都不來辯論」。不過丁守中也同時被王世堅猛虧，說他佛系參選，小心「最後圓寂」，丁守中則說，他是佛心參選，對抗魔系對手，同時講話的確沒有王世堅嗆辣，可見王世堅「都沒有佛心」。

丁守中今天中午參加yahoo直播節目「鄉民大會」，討論網路戰還是掃街馬路戰重要。面對對手來賓猛酸「丁丁」名稱，丁守中除表示「我是叮叮」是台北文化界、藝術界朋友幫忙設想外，還說比利時「丁丁歷險記」是丁丁，他兒子從小綽號也是丁丁，因此人家叫他丁丁也沒關係，自己是「強鹼體質」不怕酸。

「柯蚊哲」也特地在節目中挑戰丁守中做立式滾輪，結果自稱每天固定健身的丁守中輕鬆做完12個，「柯蚊哲」看來比較吃力，也順利作了十次滾輪，在場來賓紛紛報以掌聲，還笑稱「今天的通告費賺得太辛苦了」。

節目中，王世堅與「柯蚊哲」鬥嘴不斷，王世堅除了準備龍袍要給自稱「真命天子」的柯蚊哲穿上，還說不想看到柯，也不跟柯握手。柯蚊哲則說，王世堅打他都打很準，應該出來選市長，王世堅則反譏，因為柯派學姊到他辦公室害慘他，現在連選議員都很危險，更何況是選市長。

不過丁守中也頻頻誇獎柯文哲網路戰打得很好，網路行銷很強，自己很羨慕，還在學習，網路上也看不到柯的車尾燈，所以會以他為師。但丁守中也說，網路聲量不等於支持度，例如台北在國際城市評比大倒退。他仍會勤跑基層，同時用年輕人可以接受的方法與語言，讓大家快速熟悉丁守中過去推動政策的成效。

徐巧芯則說，國民黨在馬路戰本來就見長，認為還是要發揮長處，隱藏短處，馬路戰比網路戰比例高一點。徐巧芯也說，丁守中雖然都被酸言酸語，但至始至終笑容都很「佛」，風度很好，值得肯定。

(中時電子報)