丁守中痛批教師公校轉私校年改違憲 點名姚文智該慚愧

國民黨台北市長參選人丁守中。(圖/丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

教師退休年改新制今起施行，不過國民黨台北市長參選人丁守中痛批，按新規定，公立大學退休再任私立學校職務，且每月支領薪酬總和超過法定基本工資者，將停止領受月退休金權利，既不合理，又不合邏輯，更嚴重侵害退休教師退休後憲法所仍應予保障的工作基本權。他並向民進黨市長參選人姚文智喊話，指稱姚文智作為「粗糙法律的立法者」，不慚愧嗎？

他表示，之所以有這項立法，其實是因為民進黨政府執政，挾絕對多數立委優勢，造成個別委員臨時起意，增列所謂防止肥貓條款。不但違反政府信賴保護原則，更違反憲法保障人民之基本工作權，也將造成公立大學退休教授及許多優秀政府高階人力資源浪費，使其無法繼續為社會服務，嚴重傷害國家競爭力。

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他強調，這項立法完全是民粹，顯得粗糙與不合理。既然同樣退休人員到私人企業仍可拿全薪毫不受限，為何到私立大學院校繼續教書卻只能拿最低工資，否則就要停掉他的全部退休金？

丁守中說，私校補助項目與私校教授薪資並無任何關聯。一如董保城、朱敏賢兩教授在「教師退休金制度改革之法制爭議」文中所言，公立學校教師退休金請求權為公法上財產請求權，至於如公立學校教師退休後再任職私立學校，與私立學校間為私法上財產請求權，兩者並無關係。

(中時電子報)

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