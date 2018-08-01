「馬維拉」失靈 蔡英文民調再度慘輸馬英九

2018年08月01日 20:52 中時電子報 丁世傑

《美麗島電子報》1日公布最新民調顯示，馬英九、蔡英文的信任度分別是42.5%、30.6%，馬英九狂勝11.9%。若馬英九與賴清德比較則信任度分別是42.5%、44.3%，由賴清德領先1.8%。

根據中評網報導引述《美麗島電子報》董事長吳子嘉的看法指出，蔡英文日前在民進黨全代會上表示，「改革沒有錯，要讓民眾知道兩年來做了什麼！」然而，《美麗島電子報》7月最新民調可以清楚看出，當前蔡政府試圖透過「馬維拉」挽救低迷聲望的戰術，確實是無法有效激發民眾對政府的認同與支持，這對蔡政府無疑是重要警訊！

《美麗島電子報》民調顯示，有3項數據對民進黨蔡英文政府不利：

第一，認為目前台灣經濟算好的民眾，只有13.5%，高達76.3%認為不好。

第二，蔡英文的信任度與施政滿意度，仍持續在低檔徘徊。有26.1%表示滿意，不滿意則是61.7%。信任度方面，有30.6%表示信任，有52.2%不信任。

第三，不斷被蔡英文諷刺的馬英九，其信任度竟達42.5%，不僅狂勝蔡英文的30.6%，與賴清德的44.3%不相上下。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，當前蔡政府試圖透過「馬維拉」挽救低迷聲望的戰術，確實是無法有效激發民眾對政府的認同與支持，在9合1期中選舉即將進入倒數百日的時刻，這對蔡政府無疑是重要警訊。

(中時電子報)