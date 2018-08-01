范冰冰涉逃稅疑雲 又傳新片戲份「被消失」？

范冰冰客串《大轟炸》劇照。（圖／取自范冰冰粉絲團微博）

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中時電子報
《大轟炸》出現兩款有無范冰冰名字的海報。（圖／取自電影大轟炸官微）
7月3日官方微博上午先是發佈一款沒范冰冰名字的海報，下午又發布另一款有范冰冰名字的海報。（圖／取自電影大轟炸官微）

今年5月央視前主持人崔永元爆料，使范冰冰捲入陰陽合約逃稅疑雲，昨(7/31)更傳出她與經紀人穆曉光被捕，後者還多一條毀滅證據罪，但當事人尚未回應，未料屋漏偏逢連夜雨，今(1日)媒體又報導，范冰冰在客串電影《大轟炸》中的戲分似被刪，還冒出兩款有無范冰冰名稱的海報，令人困惑。

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昨《蘋果日報》指出，從大陸方面掌握消息，范冰冰和經紀人疑因近來的逃稅風波遭公安逮捕，范冰冰和弟弟范丞丞被限制出境，但因消息封鎖不得而知，媒體致電穆曉光沒人接聽電話，無法得到回應，而范丞丞今中午在微博發文，不說姊姊的事，只忙慶祝建軍節。

另一方面，由梅爾吉布森擔任藝術總監，劉燁、宋承憲、陳偉霆主演的電影《大轟炸》今年5月曾po出寫有范冰冰擔任特別演出的海報，7月3日卻連續發出兩款海報，差異是特別演出中有無范冰冰的名字。對此，香港《蘋果日報》報導，電影投資方透露該片早在2個月前就已剪好正片受審，因片長問題，最終剪去范冰冰、亞卓安布洛迪（Adrien Brody）及黃聖依戲份，與近日爆發的風波無關，因此戲份突被刪等說法不屬實，而對戲份被刪說法，范冰冰方面暫無回應。

(中時電子報)

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