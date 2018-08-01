邱宇辰「姊，你今天很怪～」撩妹 楊謹華心臟漏拍

黃健瑋、楊謹華、謝佳見。（八大）

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黃健瑋、楊謹華、謝佳見。（八大）
黃健瑋、楊謹華、謝佳見。（八大）
《我是顧家男》殺青宴。（八大）
楊謹華、邱宇辰。（八大）

八大新戲《我是顧家男》昨（7/31）晚舉辦殺青宴，女主角楊謹華穿著短裙配白背心火辣現身，一轉身還露出美背閃瞎男主角黃健瑋、謝佳見。拍攝3個多月順利殺青，才想喘口氣休息，竟意外感冒的黃健瑋直言，這部戲讓他「此生難忘」，不僅是與導演北村豐睛相隔12年再度合作，劇中飾演父親的羅北安其實是他同校學長，終於有機會同台飆戲。

謝佳見透露，殺青後頓時覺得空虛感，但殺青宴上，劇中的合作廠商大賣場及婚紗公司提供贈品，讓在場藝人及工作人員抽獎，飾演婚紗設計師的謝佳見，竟恰巧抽中婚紗公司提供的價值10萬元禮服，他開心稱：「就嫁給八大電視了！」

飾演楊謹華弟弟的邱宇辰，雖是同經紀公司藝人，但兩人卻這部戲才真正變熟。尤其進劇組第一天對戲時，邱宇辰就使出撩妹術，見到同門師姊第一句差點讓楊謹華變臉，他說：「姊，妳今天很怪…」見到對方臉色不對勁，立刻補上「怪可愛的。」楊謹華坦言，當下心臟的確有漏掉一拍。謝佳見好奇追問是跟哥哥王子學來的？邱宇辰笑答：「是他學我的！」

檢場聊起殺青最後一天拍攝片頭曲時，因為是設計跳舞橋段又是一鏡到底，不僅有挑戰性，因為拍攝準備時間很長，從半夜一點跳到早上六點結束，他開玩笑說：「之前都在閃八點檔的熬夜戲，竟然會在偶像劇遇到，不是後悔是樂趣很多啦。」

從談話性節目出道的蘿莉塔，笑稱這是她第一次有台詞、有角色名字的戲，非常感謝導演給她機會，但她接著爆料，導演在選人的時候，曾向主持節目的納豆徵詢過意見，納豆說她可以演戲，事後導演說他「被騙了」，蘿莉塔也自認演得很爛，還好有前輩楊謹華等人在現場指點，讓她學到經驗。她開玩笑表示，演技可能沒進步，但這部戲她學到各種形式的打人方法，飾演她老公的阿達成了炮灰，劇中慘遭她用平底鍋砸、挨揍、還賞過右勾拳。《我是顧家男》預計於明年2月在台視、八大電視播出。

(中時 )

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