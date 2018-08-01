潑普丁冷水 俄媒：重建遠洋海軍霸權為時尚早

2018年08月01日 20:59 中時電子報 盧伯華

2018俄羅斯海軍節聖彼得堡海上閱兵式

俄羅斯最近風光地舉行海軍節大閱兵，總統普丁與海軍將領們紛紛高度讚揚俄羅斯海軍力量快速成長，已從1990年代的衰落中重新崛起。但俄國媒體分析指出，俄海軍實力成長雖快，但缺乏大型艦艇與海外軍事基地，要自詡為遠洋海軍霸權為時尚早。

《參考消息網》引述俄羅斯《觀點報》的評論文章指出，7月29日在俄羅斯各濱海城市舉行了海軍節慶祝活動，主要的海軍閱兵儀式在聖彼得堡和喀琅施塔得舉行。40多艘艦艇和相同數量的飛機列隊接受檢閱，它們代表著俄羅斯的4大艦隊——波羅的海艦隊、黑海艦隊、北方艦隊以及太平洋艦隊。

這篇題為《俄羅斯要成為真正的全球大洋海軍還缺少什麼》的文章稱，俄總統普丁曾自豪地表示，俄海軍覆蓋的地理範圍顯著擴大，已包括地中海、北大西洋以及亞太地區海域，「今年計劃進行102次航行」。

俄國海軍黑海艦隊中將斯維亞塔捨夫表示，俄羅斯海軍在經歷了上世紀90年代的衰落後已重新崛起。「全俄海軍支持運動」主席涅納舍夫上校也指出，不久前艦艇航行至離岸15至60海里就算大規模演習，但現在俄軍艦艇已常駐世界各地，在5大洋自由航行。

俄海軍導彈驅逐艦在聖彼得堡的涅瓦河上接受檢閱。（圖／路透）

俄國海軍戰艦與潛艇在克里米亞的塞瓦斯托波爾港的海軍節閱兵式上接受檢閱。（圖／路透）

文章認為，俄海軍復興的跡象的確存在，俄海軍在敘利亞沿岸的軍事行動便是明證。但是，俄海軍是否擁有足夠的力量在世界各大洋展示旗幟仍是個問題。

從地中海說起，目前雖有15艘戰艦和保障船隻組成的艦隊常駐，其中包括兩艘導彈護衛艦，以及能發射口徑巡航導彈的柴電潛艇。但除此之外，其他海域情況就窘迫得多，能到其他海域執行遠航任務的艦艇只有4艘，包括一艘訓練艦、一艘護衛艦，以及兩艘反潛艦。這些實在不能證明俄羅斯海軍已完全恢復在全球海洋的地位。

文章稱，去年俄海軍進行了34次遠航戰鬥航行，今年俄羅斯靠什麼來完成次數比去年多2倍的航行？據猜測俄海軍可能增派一艘大型登陸艦和兩艘輕護艦來加強地中海俄艦隊的實力。但這僅僅在地中海增強實力，而非在全球海洋的層面上。

俄國海軍在克里米亞的塞瓦斯托波爾港慶祝海軍節，進行海軍艦隊閱兵式，圖為受檢導彈驅逐艦發射導彈。（圖／路透）

因此，俄海軍將領所做出「俄羅斯海軍經歷了90年代的衰退後已實現復興」的樂觀結論還為時尚早，目前只能算處於這一過程的最初階段。因為俄羅斯海軍雖擁有優良裝備，但在遠洋地區航行的艦艇仍然不足。

俄羅斯海軍擁有約10艘戰略導彈潛艇與10艘多用途核潛艇，有些裝備狀況並非完好，而柴電潛艇則完全無法完成遠航任務，何況在水下航行的潛艇也無法代表俄海軍在全球海洋的存在。如果再加上近海戰艦、偵察艦、訓練艦以及保障類船隻的航行都計算在內，102次航行還算可以完成。

文章最後說，要讓俄羅斯海軍重新常駐世界大洋，需要改造100多艘第1級和第2級艦艇，改造數百艘保障船、油船及運輸船。此外，還必須在敘利亞、越南和古巴重建臨時基地供維修與補給用。否則要讓艦艇繞著歐洲返回北方艦隊基地做補給，或用浮動船塢對艦艇進行維修，都是難以持續的事。由此可知，要重建一支海軍，遠比1990年那樣摧毀一支海軍要複雜得多了。

(中時電子報)