公共托育新制上路首日 台南20保母、5托嬰中心簽約

台南市公共托育政策照中央版本走，1日正式上路，力拚8月底前輔導7成保母簽署加入準公共托嬰行列。（曹婷婷攝）

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公共托育新制1日上路，台南市照中央版本走，社會局盼8月底前完成7成保母簽署加入準公共化的行列，台南市現有1800位合格保母、65家私立托嬰中心，新制上路第一天，已有20位保母、5家托嬰中心簽署，用具體行動力挺前老闆、、行政院長賴清德的政策。

台南市政府社會局表示，估計育兒津貼及托育補助新制，高達2萬7000名幼兒受惠，服務涵蓋率達98％。社會局強調，新制上路後，有關居家托育人員登記及管理辦法、居家式托育服務收退費項目及基準都是既有制度，維持保母或托嬰中心既有的經營模式，運作機制及收費價格都沒改變。

此外，新制有2個月補助追溯期及簽約緩衝期，只要9月30日前完成程序，將追溯補發8至9月托育費用，對家長、保母及托嬰中心權益都有保障。另針對私立托嬰中心進行的審查，預計8月8日前完成，並於8月12日公告名單，讓家長清楚知道南市準公共服務的業者。

台南市褓姆職業工會理事長溫月桂表示，目前勞動契約條件不變，「沒有理由不簽署」以行動鼓勵保母加入，但她發聲表示，政府造福家長，卻規定收費保姆收費上限，齊頭式作法有待商榷，社會局強調，收費會隨社會物價波動，評估合理收費上限，在業者生存與照顧家長需求之間取得平衡。

首日完成簽約的業者私下表示，新制剛上路，大家普遍都在觀望中，不過，為了避免現在收托的幼童流失，早點簽一簽也可以免掉家長們擔心，除了家長可以領到補助，托嬰中心也能穩定收托，「目前看來是雙贏的選擇。」

(中時 )

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