扁系逼宮蔡英文 民進黨：適可而止

2018年08月01日 21:17 中時電子報 丁世傑

扁系凱達格蘭基金會「新台灣國策智庫」7月31日發佈民調，大力拉抬行政院長賴清德參選2020。對此，民進黨副秘書長徐佳青今（1）日受訪則說，民進黨是民主政黨，不管過去或是現在，總統參選人連任機率幾乎是百分之百，民進黨長期制度與文化，不會因為少數人操作就受到左右，「有些不必要政治操作適可而止」。

根據中評網報導，徐佳青是在「2018青年入陣：政治實習計劃」記者會後，受訪做上述表示。

民進黨新潮流系立委段宜康昨在臉書上指出，扁系智庫當然是為了拿賴清德來修理蔡英文，「新台灣國策」智庫母體是陳致中當執行長的凱達格蘭基金會，說親綠還不如說親扁。親扁社團什麼時候竟然會抬舉起新潮流的賴清德了？當然是為了拿賴清德來修理蔡英文！

同屬新潮流系的民進黨副秘書長徐佳青說，事實上這個民調科學性有很大問題，對於一個兩年後的參選人是誰，用完全不存在的想像去問選民，民調基本原則是要建立在已經發生事實上，去了解大家意向，用抽象方向去問，在科學性的客觀上，有很大問題。

她強調，「我們是民主政黨，過去或是現在總統參選人連任機率幾乎是百分之百，包括縣市首長連任參選有都這樣原則，民進黨長期制度與文化，不會因為少數人操作就受到左右，有些不必要政治操作適可而止。」

(中時電子報)