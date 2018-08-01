LG打掃智慧雙拍檔 清潔分工省時好效率

2018年08月01日 21:12 中時 石欣蒨

LG CordZero變頻清潔機器人乾溼打掃同時進行，可透過Wi-Fi遙距控制之餘，前方智慧鏡頭更可同時掌握家中狀況。（LG提供）

LG CordZero A9無線吸塵器，9月30日前購買指定機型，再填寫回函或至官網登錄，即送商品卡、電池等禮物，2萬2900元起。（LG提供）

LG CordZero變頻清潔機器人，9月30日前購買指定機型，隨貨附贈EPA濾網及超纖細抹布，回函再送禮物，1萬5900元起。（LG提供）

現代人什麼事情都講求快、狠、準，就連在家做家事也不例外，LG就推出LG CordZero變頻清潔機器人及LG CordZero A9無線吸塵器，二機分工即可包辦一周家中打掃大小事，像平日固定的每天掃拖地就交給清潔機器人，省時、方便又乾淨，周末就由A9無線吸塵器進行例行打掃，就連天花板、窗簾等都能輕鬆清潔，現更推9月30日前購買指定型號即送禮物，把握時機入手最划算。

LG CordZero變頻清潔機器人就像家裡的清潔好幫手，不僅能以Wi-Fi功能遠距遙控，還可以LINE貼圖簡單遙控操作，而前方的智慧鏡頭可掃描偵測環境，以計算出最適合的打掃路徑，還能透過鏡頭當作家中行動監視器，隨時掌握家中狀況，另外同時兼顧「乾吸溼拖」的打掃需求，上班族平日沒時間打掃，就有LG CordZero變頻清潔機器人分擔，一次完成地面清潔工作。

另外LG CordZero A9無線吸塵器就在周末的打掃時光，幫助消費者從地面清潔到天花板、吸塵到除蟎一機搞定不費時，最多達10種吸頭之餘，還可調整長度、一鍵開關以方便清理家具底部，或是窗簾、天花板等高部分區域，加上其強勁震動拍打搭配吸力除蟎，家中就算有寵物或過敏兒也能滿足其清潔需求，另外其可換電池設計讓消費者打掃時不斷電，一口氣完成清潔程序更方便。

而且LG CordZero變頻清潔機器人及LG CordZero A9無線吸塵器更有智慧變頻馬達10年保固，另外還有到府收送維修服務及全省原廠服務站，送修保固不煩惱；現推出限時優惠，9月30日前購買LG變頻清潔機器人指定機型，即隨貨附贈EPA濾網及超纖細抹布，回函再送ChefTopf薔薇鍋具或電池；購買A9指定機型填寫回函或上官網登錄，即可兌換7-11虛擬商品卡2000元、A9可拆換式鋰電池或電動除蟎吸頭。

(中時 )