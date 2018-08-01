錦榮、周厚安主持《VR101》 體驗VR科技應用

2018年08月01日 21:12 旺報 廖慧娟

國家地理頻道（NGC）慶祝登台灣20周年，今天（8月1日）舉行記者會，宣布從今晚9點起，每周三推出由錦榮與周厚安主持的全新系列節目《VR101》，帶領觀眾了解VR虛擬實境技術在台灣教育、安全、遊戲、影視、旅遊、運動、醫療等產業的發展現況。

除了推出新節目介紹VR在台灣各產業的應用外，NGC也與文化部合作，邀請在國際上享負盛名的「Crossing Borders國際紀錄片製作人才培訓工作坊」，邀請長期為BBC、CNN、NHK、NGC等拍攝、製作紀錄片的導演、監製、製片擔任導師，包括艾美獎紀錄片監製Chiara Bellati，英國資深紀錄片製作人Steven Seidenberg、Chris Humphrey等人，來台舉辦為期6天的紀錄片培訓班，並於8月2日舉行VR論壇。

錦榮與周厚安都是第一次主持這種知識性節目，均親身體驗VR在各領域的應用，今天在記者會上分享4個月拍攝過程中的趣事。

周厚安表示，曾在導演周美玲的網劇作品《偽婚男女》中，體驗了360度拍攝VR的表演方式，雖然只有5分鐘，但現場只有自己和全景攝影機，正面的臉、背後的頭髮以及四肢都得有戲，因為觀眾是走進一個360度無死角的空間看你表演，感覺很像回到了劇場演舞台劇。

錦榮則是VR遊戲的愛好，早就買了VR頭盔及搖桿在家玩遊戲，最愛的是與朋友一起組隊，在虛擬空間中玩射擊動作遊戲《Raw Data》，現在迷上VR音樂節奏遊戲《Beat Saber》，沒有考慮到VR還有其它的用法。他坦承主持《VR101》之後，才發現VR有那麼多應用方式，這次主持節目的經驗，真的讓我們發現VR技術的多元應用以及對各產業的影響。

2人為了《VR101》，親身體驗了許多VR應用軟硬體，趣事、糗事一籮筐。2人表示，部分VR軟體還沒完成，在軀體不動但VR影片播放的狀況下，常會產生暈眩嘔吐感，只能喊卡，暫時拍攝，等嘔吐感過去之後再繼續拍攝。

而VR親臨現場的功能，也常讓2人玩到忘我，錦榮曾在體驗科技業者開發的VR遊戲時，一揮手把業者的電腦螢幕打翻在地；周厚安則是體驗VR模擬滑雪時，一個從懸岸躍下的片段過於真實，他張開雙手向下，若不是數位工作人員拉住他，可能就把業者的模擬滑雪機給拉倒了。

周厚安、錦榮表示表示，VR的未來應用還沒有十分明確，因此，現在開始透過教育普及、提倡用法，可以讓大眾認識VR，具有一種「舖路」的功能，當年輕人認識了VR，未來進大學時，也可以根據興趣，研發更多關於VR應用的層面。

(旺報 )