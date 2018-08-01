四川女寄4萬名酒只剩空瓶　物流：都揮發了

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旺報
賴志昶

四川省一名白姓女子向媒體爆料，7月11日委託大陸「德邦物流」寄送調味酒，不料客戶卻收到空瓶子。德邦方面回覆稱，「酒是在運送途中自己揮發的」，並非人為破損，因此拒絕賠償，最多只願意付6000元（人民幣，下同）破損費。

白女日前前往四川宜賓市的德邦服務點，將一瓶價值近4萬元的調味酒寄往杭州市。白女表示，這瓶酒是珍藏了20多年的調味酒，一斤（約0.5公斤）價值4000元，是受企業主管委託寄出的貴重物品，在酒瓶口處上了鎖，在寄件時將鑰匙一併配送。

白女為了保險起見，以120元的保價，向德邦購買價值2萬元的「自保金」服務，不過事後要求賠償時，卻遭到拒絕。德邦工作人員回應，酒是在運送途中揮發，並非人為破損，因此無法接受2萬元的全額賠償，最多只能賠付5000元快件破損費。

工作人員表示，當時負責配送的快遞拍攝酒瓶照片，顯示瓶身沒有受損，外包裝也是完好的，但不能確保寄酒瓶內部是否含有內容物；之後，他們曾試圖聯絡杭州市的服務點，想了解一下送達的貨物重量，但物品已被收件人取走，無法進行稱量。

德邦表示，以前曾有過保價10萬的貨物，因為運送問題導致部分破損，最後也僅賠3、4千元，因此對白女士最多可賠償6000元，「已經算很高了」。

工作人員稱，如果後續對理賠金額依然不滿，可以請客戶到官方申請多賠證明，再來重新申請賠款。目前，雙方仍在協調中。

(旺報 )

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