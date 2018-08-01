蔡英文民調低傳出陰謀論？ 阿扁直指問題核心

2018年08月01日 22:09 中時電子報 丁世傑

針對扁系新台灣國策智庫昨（31）日公布2020年大選民調，有超過半數不支持蔡英文競選連任，有媒體解讀此意味扁獨聯手，打蔡挺賴清德。對此，陳水扁1日在臉書「新勇哥物語」發文表示，情勢險峻，就要面對它處理它；逃避現實不僅於事無補，只會讓問題更嚴重。

扁系「新台灣國策智庫」昨天發布民調，有57.7%民眾不支持蔡英文競選2020連任，至於民進黨內2020最有勝算的人首推賴清德，在黨內以48.6%大勝蔡英文的23.4%，賴儼然是民進黨新共主。此份民調被民進黨部分人士解讀成扁獨聯手，挺賴清德打蔡英文。

陳水扁今（1）日在「勇哥物語」臉書頁辯稱，成立多年的「新台灣國策智庫」定期民調，有一定的口碑。客觀公正，不作假、不澎風、不縮水，頗具參考價值。

文章也說，蔡英文的問題應該是周邊的人吧？說好話不是真話，對總統會有幫忙嗎？比較令人擔心的是，朱立倫民調贏蔡11%；馬英九二度PK蔡英文卻毫不遜色，還可小勝1.3%！

文章強調，整天高喊英明、萬歲也未必能提高民調。其實情勢險峻，就要面對它處理它，亦能化危機為轉機。切忌自我感覺良好，掩耳盜鈴，逃避現實，於事不僅無補，尤因不知改善，只會讓問題更嚴重。

(中時電子報)