惡檢公審幼童！法務部長蔡清祥轟不齒 她再爆事件內幕

法務部長蔡清祥親上火線，對花蓮檢察官林俊佑辦私案一事表達不齒。（中時資料照）

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中時電子報

花蓮地檢署檢察官林俊佑因不滿女兒在幼兒園疑遭霸凌，6月間2度帶著便衣刑警赴幼兒園公審師生，引起輿論譁然，法務部檢察官人事審議委員會今(1)早開會，委員直接提議將林停職，最後以9票贊成、4票反對以及2票廢票，決議停止他的檢察官職務。然而，資深媒體人周玉蔻在節目上再爆此案內幕，指出林俊佑其實3度前往幼兒園，而且拖了近1個月才起訴。

周玉蔻在節目《新聞面對面》指出，這個案件要處理的時候，檢審會自己人怎麼辦？她指出主持人謝震武當天在節目上震怒後，很多媒體都有報導，法務部長蔡清祥受訪時，甚至痛斥「不齒」，要求嚴懲，結果今年卻還要透過媒體不斷報導，透過輿論來才能讓林俊佑停職。周玉蔻還說，讓她覺得更可怕的是，其實林俊佑去了這個幼兒園3次，6月20號就去找幼兒園老師，21日帶著便衣刑警前往，28日再去一次，後來由家長向立委陳情，事件才因此曝光，結果花蓮地檢署7月25日才起訴林俊佑。

對此，節目還電話訪問法務部次長、審檢會主席陳明堂，謝震武就問「將林俊佑轉調澎湖地檢署，是在試測風向嗎？卻因此燒到法務部來？」陳明堂回答，的確在會議中有討論異地調動，甚至調到外島，不過調到哪個地檢署，大家才說不要，至於免職檢察官，須依照《法官法》第42條規定，調動檢察官，則是需要依《法官法》第43條第1項第6款，「所涉刑事、懲戒情節重大者」，才討論將林送檢審會或是監察院，最後決定將林停職，移送監察院彈劾。

(中時電子報)

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