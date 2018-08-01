周杰倫有私人飛機？ 豪華內部曝光 一天租金200萬

2018年08月01日 22:01 中時電子報 施品瑜

彈頭發文洩露周杰倫有私人飛機。（圖／翻攝自彈頭臉書）

天王周杰倫工作滿檔，不時各地飛趕行程，日前傳出他擁有一架私人飛機，但未被証實，而近來他忙著巡演，就被「南拳媽媽」彈頭在臉書PO出搭機照，並透露「感謝兄弟用私人飛機，帶著大夥到處商演」，意外讓私人飛機的豪華內部曝光。

周杰倫昨就在IG分享和一代「南拳媽媽」搭機的合照，內部裝潢不但有個小吧檯，座位也十分寬敞，還有大型摺疊桌，相當豪華，照片PO出後，就有人發問是否是周董的私人飛機，但沒得到回應。

而擔任周杰倫演唱會班底的彈頭，日前也PO出同張照片表示：「第99場，徐州地表最強2，彩排中， 謝謝南拳媽媽的始祖：巨砲哥哥（杰倫所有演唱會的製作人） 用他私人的飛機，送我們飛行，趕商演工作。」之後更在私人臉書，以模仿女兒的語氣發文：「我長大也要像巨砲哥哥，杰倫哥哥，那麼厲害，用私人飛機趕商演」，讓外界更加好奇傳聞是否為真。

但據《蘋果日報》報導，周杰倫所屬杰威爾已代為否認：「沒有私人飛機」，據悉，周杰倫的私人飛機是用租的，因他2018年接下兩個大陸節目《中國好聲音》、《這就是灌籃》，通常錄影結束都很晚，且每周都有商演行程，為了趕場工作才租用私人飛機；另外，飛機租金1天約200萬元台幣，周董表演唱酬約1000萬元，而買一架飛機需花2億元養，相較之下，租會比買還划算。

(中時電子報)