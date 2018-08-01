通靈少女回來了 10歲小童星暴紅

吳以涵今年10歲。（民視提供）

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吳以涵表現亮眼。（民視提供）
和陳美鳳對戲。（民視提供）
唐美雲（左）教戲。（民視提供）
江祖平演吳以涵的媽媽。（民視提供）
成潤和吳以涵感情融洽。（民視提供）

民視八點檔《大時代》劇情扣人心弦，被網封「2018最強台劇」，收視率屢創新高，網路也掀起熱潮，劇中的童星廣受討論，飾演「小伍家媚」的吳以涵今年10歲，除了劇中流利的台語讓人驚艷，還為了一場跟「武則天」的陳美鳳以文言文對談，事前費盡苦心找唐美雲特訓。

拍攝當天表現亮眼，令人驚艷，吳以涵說「我每天聽美雲姊的錄音睡覺，跟美鳳姊一樣」，成熟的演出讓唐美雲驚呼直誇非常有天份。跟「武則天」陳美鳳的對談，讓陳美鳳說第一次看到童星就欽點要她來演武則天，因為她的眼睛會說話，十分符合「武則天」的氣場，製作人王珮華也說，她的神韻跟陳美鳳及王瞳都很相似，果然重頭戲一拍完就讓陳美鳳大讚說「演的渾然天成，是未來的明日之星」。

《大時代》捧紅許多童星，這次劇中乖巧伶俐的「伍家媚」由吳以涵飾演，劇中跟舅舅楊大業（成潤飾）許多打鬧戲，舅舅跟外甥女的互動讓觀眾看的笑呵呵，直說這是溫暖又樸實的家庭劇。成潤跟她對戲後，直說伍妹真的影響他很多，因為不愛小孩的他，有了想生孩子的念頭，直說伍妹真的很有領悟力，把導演給的任務順利完成，跟她拍戲自己玩得很開心，直說自己的童心被啟發，變年輕了。

《大時代》中一場伍家媚被武則天附身，在廟前起乩，被網友喻為「大時代之通靈小妹」，活靈活現的表現讓導演大讚他十分聰明，也讓觀眾驚艷。製作人王珮華說「她真的很有天份，在片場指點一下馬上就融會貫通」。網友也誇「這伍妹的戲份很難，小童星很厲害」、「伍妹不只可愛口條超好」、「伍妹連笑聲也可愛」等，現在外景拍攝時，許多民眾會問工作人員「今天伍妹會來嗎？」儼然已是小巨星，但暑假拍戲過過癮的她，平常也是愛看書的小女生，她說拍《大時代》真的是最棒的暑假回憶。

(中時 )

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