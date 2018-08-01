加州若全用綠能供電 需加購2.5萬億美元儲能電池

專家提醒，可再生能源與蓄電池的搭配雖然立意良好，但成本卻是天文數字。(圖/Tesla)

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中時電子報

低碳電力已是全球共識，因此風力與太陽能這樣的潔淨能源(綠能)，特別受到歡迎，美國加州還特別立法，希望未來50%的電力就來自風力與太陽能。然而專家提醒，搭配可潔淨能源所必須的儲能電池非常昂貴，如果加州都要用可再生能源來供電，至少要再花費2.5萬億美元的儲能設備才有辦法供應，這樣的設備成本值不值得還需三思。

技術評論(Technology Review)網站報導，加州是全美推動潔淨能源最力的州，他們甚至立法要求「在2020年時，風力與太陽能的佔比達到50％， 2045年可以達到100％」，然後他們持續停止核能發電，這將使加州未來的低碳電力全部押注在可再生能源方面。加州對這個決定胸有成竹，因為他們認為當地日照強烈，太平洋東岸的季風也相當穩定，全靠風力與太陽能絕對可行。

至於無風無日照的時候怎麼辦？現在的替代方案是以天然氣為主，因為天然氣的火力大，可以迅速開機。但是天然氣也是化石燃料，並不環保，所以加州很希在未來，能夠改用鋰電池來代替天然氣發電。麻州理工學院蓄電池電網開發者 Form Energy公司的聯合創始人馬可．法拉拉(Marco Ferrara)說：「天然氣的業務已接近尾聲，鋰電池可以在未來五年與這些天然氣發發電進行經濟競爭。」

這些說詞都很美好，但是其他的能源專家不敢如此樂觀。

總部位於波士頓的能源政策顧問團潔淨空氣工作組(Clean Air Task Force)試算後發現，假若儲電就靠鋰電池，也就是伊隆．馬斯克(Elon Musk)在南澳洲所興建的那種超大型鋰電池儲電區，並且假設未來5年的鋰電池成本再跌至現在的1/3，那麼加州每1000度電49美元(每度電約5美分，折合1.6元新台幣)，仍然會暴增成每1000度電1612美元(每度電約1.6美元，折合48元台幣)。

怎麼會這麼貴?原因出在蓄電池在電網中的特性，它會先把電力給吃掉。這導致了一個嚴重的問題：當可再生能源在努力發電時，蓄電池會優先儲存電力，使得供電系統反而沒有電力，若要解決這問題，需要建立更多的風能和太陽能發電廠，才能在高峰時段產生足夠的多餘電力，以保持電網的供電品質；然而，當需要蓄電池回饋給電網時，電池的供電卻衰退的很快，而且電池的壽品與品質也很有限。

潔淨空氣工作組的專家說，蓄電池昂貴又無法長時間持續，這限制了它們在電網上的作用。如果我們一味的迷信可在生能源與蓄電池，而不思考使用碳捕集技術、核能和有效使用天然氣等更廣泛組合的方式，我們可能會走上一條危險又無法承受結果的錯誤道路。

(中時電子報)

文章來源：The $2.5 trillion reason we can’t rely on batteries to clean up the grid

文章來源：Detailed analysis of 100% solar, wind and hydro plan has many flaws and crazy costs

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