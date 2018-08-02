律師說法》來台照顧妻6年 瑞士男心痛休失智妻

來台照顧妻6年，瑞士男心痛休失智妻 。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

一名瑞士籍男子26年前與台籍妻子在瑞士結婚，妻子因罹患失智症，症狀惡化至完全不認識家人，6年前侯男退休來台定居照顧失智妻，丈夫雖然不離不棄照顧妻子，但後來心力交瘁向法院訴請離婚，法官認為因失智症的影響，夫妻間長期無法溝通致感情疏離，婚姻已因此產生破綻，無法回復為實質夫妻，屬難以維持婚姻的重大事由，判准離婚。

●法律評析

失智症是不治惡疾嗎？

本件判決離婚的法條依據為何呢？民法第1052條的離婚事由分為第1項及第2項，其中第1項第7款規定，夫妻間一方有不治之惡疾時，他方得訴請離婚，但法官判離的依據並不是這款，為什麼呢？並非所有不治或難治的疾病都屬於「不治惡疾」，多數實務法官認為「不治之惡疾」，係指配偶患有為常人厭惡的疾病，且為現在醫學上不能在可預見期間內期待能夠治癒之病症，例如花柳病、痲瘋病、愛滋病等於人之身體機能及健康有礙，而為恆情所厭惡之病症，如果僅係生理機能上之缺陷，若無傳染他方之危險，縱屬不治，亦不能認為惡疾而為離婚之事由。而失智症並無傳染性，並不符合不治惡疾的定義，如果能據此離婚，恐怕有逃避配偶扶養義務的疑慮。

重大疾病而生的婚姻破綻，還是有機會離婚

民法第1052條第2項規定：「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」本項為離婚事由的概括條款，舉凡任何重大難以維持婚姻（即所謂破綻）的事由，都有可能作為訴請離婚的依據，但是否足夠「重大」則由法官認定，而且實務認為，必須由過失較小的一方，始能提出離婚請求，否則法院也會駁回離婚之訴。以本件新聞的事實經過來說，法官雖然不認為失智症是不治惡疾，但因為病症的關係，夫妻之間已不存在情感交流，若強求丈夫不離不棄得照顧，實強人所難，已符合「因重大事由難而以維持婚姻」之要件，而失智症之發生，並不可歸責於夫妻雙方，在這種情形下，還是得以從寬認定丈夫並無過失，准予離婚。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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