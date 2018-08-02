他分享「台灣領22K打趴95％大陸人」遭噓爆：自慰文

2018年08月02日 00:02 中時電子報 林郁庭

上圖：2013-2017年大陸人一年能賺多少錢？下圖:大陸全國收入分配。（圖／翻攝自中華人民共和國2017年國民經濟和社會發展統計公報）

22K已成台灣低薪代表數字，讓許多人聽了就感到憤怒！有一堆人受到經濟不景氣及低薪壓迫，紛紛出走大陸找工作機會。近日有網友在批踢踢上轉貼一則陸媒的報導，指出「5000元人民幣（約新台幣2萬2千元），就可以打趴95%中國人」，分享文一出，立刻引起眾網友激辯。

有網友在批踢踢上轉貼來自《商界》的報導，標題為「月薪5000，其實已經碾壓95%的中國人」，讓原PO認為可以打破大陸人人富裕的假象，還說「任何一個有工作的台灣人，你的薪水放到中國去，都是中國的前5%」。

這篇來自《商界》的內容是在講述根據大陸國家統計局在2018年2月28日發布的《中華人民共和國2017年國民經濟和社會發展統計公報》(以下簡稱《公報》) 統計數據顯示，2017年全年全國居民人均可支配收入為25974元（約新台幣11.6萬），月均2164元（約新台幣9600元）。

原PO指出，2016年台灣收入最後20%的家庭，每月可支配所得約為29000元台幣，是大陸的3倍」，還據報導中指出，「就算幫大陸剔除低薪的農村低端人口，2017年大陸城鎮居民每月可支配收入是3033人民幣，也就是一個住在像深圳這樣城市的人，一個月也只有約13000台幣可以花，這13000台幣還要拿來還房貸、付房租、交女友、吃飯等」。

此外，報導中還把把全國的收入細分為五等分：第一組是「高收入組」，佔人口20%，人均可支配收入64934人民幣，月均5412人民幣。第二組是「中等偏上收入組」，佔人口20%，人均可支配收入34547人民幣，月均2879人民幣。第三組是「中等收入組」，佔人口20%，人均可支配收入22495人民幣，月均1875人民幣。第四組是「中等偏下收入組」，佔人口20%，人均可支配收入13843人民幣，月均1153人民幣。第五組是「低收入組」，佔人口20%，人均可支配收入5958人民幣，月均500人民幣。對此，原PO提出他的看法，認為「大約月薪24000台幣就是大陸前20%的高端人口了，而月薪13000台幣就大陸前40%了」。

網友們看了PO文卻反而沒有感到欣慰，反而幾乎一面倒的認為「比爛有什麼好高興的」、「分母差那麼多，比這個是有三小意義」、「上海最新基本薪資=10050元台幣/月」、「不用自我安慰，台灣人薪資還是偏低」、「就算屌打95%的人還不是在鬼島當分母，啊是有差逆？」，不過也有人認為文章寫出「大陸的貧富差距嚴重性」。

(中時電子報)