購屋自備款1成、高鐵東延 人渣文本：這選舉內閣程度…

行政院長賴清德上月12日宣布啟動內閣改組，被視為選舉內閣啟動。(中時資料照)

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中時電子報

行政院長賴清德上月12日宣布啟動內閣改組，被視為選舉內閣啟動，對此，從政院發言人轉任內政部長的徐國勇，近日提出讓青年買房1成自備款，遭網友批是挖個錢坑給年輕人跳，交通部長吳宏謀近日受訪指出，高鐵有機會南延到花東，卻被宜蘭代理縣長陳金德痛批忘記宜蘭。對此，人渣文本周偉航在臉書指出，這樣的程度也能叫選舉內閣，還不如選前每個人發3萬算了。

周偉航表示，「買房自備款一成，高鐵到花東，所謂選舉內閣只有這種程度。我看也不用麻煩了，還要分門別類大家提案，就11/23全國民眾都發3萬好了，相信一定對民進黨的選情有幫助der。」對此，網友紛紛留言「先把花東鐵路雙軌化完成吧」、「整批人都壞掉...」、「我們的政府永遠沒有下限」、「不如每人每月發10萬好了，還一戶加再送一間國宅」、「我不喜歡所謂的戰鬥內閣，感覺就是為了選舉衝一波，然後沒有了...」。

徐國勇日前接受《中國時報》專訪指出，為了降低青年購屋壓力，目前已在構想由政府提供信保基金信貸，希望可降低青年購屋自備款至1成。然而，網友卻痛批，表示「有腦袋的都知道重點不是在於頭期款多少…」、「每個月就不知道要繳多少房貸」。

至於高鐵東延，吳宏謀受訪時表示「高鐵南延屏東，一定不只考量屏東，還要考量花東，才有意義。」縣長傅崐萁熱烈歡迎，但宜蘭縣代理縣長陳金德認為，高鐵東延獨缺宜蘭，難道宜蘭是要宣布獨立了嗎？陳金德「慎重且憤怒」地要求交通部「不要忘了宜蘭」。

(中時電子報)

文章來源：人渣文本臉書

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