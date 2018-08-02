比好市多的還好吃！網友激推量販店烤雞 網不服戰翻

2018年08月02日 00:02 中時電子報 林郁庭

家樂福烤烤雞、雞腿、雞翅等示意圖。非文中PO文網友所購買的。（資料照／業者提供）

說到好市多就想到美食，常見許多人逛賣場都會在推車內放一袋烤雞、烤雞腿。不過，也有網友分享他在家樂福購買美式烤雞的經驗，原本還抱著被騙一次也無所謂的心情買了。沒想到吃了之後，驚覺與好市多的烤雞比較起來，不僅香氣驚人且肉質也比較紮實。分享文章一出，讓網友紛紛熱烈提出自己最愛吃的烤雞名單。

該名網友在批踢踢上分享，因為逛家樂福時受不了在現場香氣的誘惑，才忍不住抱著被騙一次也無所謂的心情，第一次購買了家樂福美式烤雞。沒想到驚為天人，完全把好市多烤雞比了下去，而且還比較便宜了11元，更不用一年繳一千多的會員費才能買。

該網友形容，「首先是體積部分，感覺上家樂福的雞有大隻一些；口味方面，家樂福烤雞的肉質比較紮實，不像好市多的烤雞肉質鬆鬆垮垮的；醃製上，大概是吃膩了好市多的烤雞調味，比較偏死鹹，家樂福烤雞醃製上比較入味」。最後還直誇，「唯一輸給好市多烤雞的部分是，家樂福的烤雞 沒有雞頭和雞脖子」。

分享文一出，引起許多網友紛紛回應，「都剛烤好的話，家樂福狂勝沒錯」、「我也覺得家樂福的調味比較好吃」，不過也有人不推，「看來家樂福各店的落差有點大」、「家樂福我吃了一口整隻倒掉」、「實在太難吃 當時買的是什麼紅藜口味」。

還有許多網友提出異議，討論心目中覺得最好吃的烤雞名單，想要來個大PK，「都不好吃，21世紀狂勝」、「COSTCO寧願買腿+1」、「這就跟肯德基剛出爐屌打一樣」、「21世紀的烤雞價格不能拿來跟量販店比較」。

(中時電子報)