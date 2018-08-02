深綠逼宮小英選情更慘！ 吳子嘉：綠營成三輸局面

前總統陳水扁。（本報系資料照）

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中時電子報

扁系「新台灣國策智庫」7月31日發布民調，指出有57.7％民眾不支持蔡英文總統競選2020連任，若以2020年競選總統大位，賴清德以48.6％狂勝蔡英文的23.4％，也贏過國民黨氣勢最旺的朱立倫的47.8%。就有不少人指出，這份民調其實是前總統陳水扁逼蔡英文特赦的手段，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目表示，阿扁這樣一搞，只會讓綠營局面淪為三輸。

吳子嘉在節目《年代向錢看》指出，行政院長賴清德一直表現與總統蔡英文非常配合，沒有矛盾，突然之間阿扁主導的民調，影響了蔡賴之間的感受，這已經是扁系民調第二次失真，何況遇到2018年選舉。主持人陳凝觀提問，「這是扁系人馬操作民調嗎？」吳子嘉直言，就是陳水扁本人審查過，他有消息來源非常清楚。

吳子嘉表示，在這次《美麗島電子報》國政民調，加入兩位前總統馬英九、陳水扁的信任度調查，接續著扁系這份「逼宮民調」，卻犯了致命錯誤：陳水扁信任度只剩下20.4%，卻在這10年提升了15%，已經漸漸走出貪腐陰霾，「可能跟吳敦義差不多」，但不支持度還是高達65%，也就是說，蔡總統不可能去讓台灣人民不支持度超過65%的犯罪過的前總統特赦，結果去搞賴清德，害人又害己，蔡英文的民調也在3成以下徘徊，也沒有能量幫他特赦，最後綠營就行成三輸局面。

(中時電子報)

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