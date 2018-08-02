林姿佑陪兒租屋受阻 爭理竟被要求將心比心

2018年08月02日 01:14 時報周刊 林彥君

小亮哥的老婆林姿佑跟大兒子1日陪同升大二的小兒子到淡江複合學舍續租宿舍，3人早上10點多抵達想辦理交屋，卻被辦理的業務人員告知，已有事先傳簡訊給她的小兒子，點交需要3天前預約辦理點交事宜，而因她們沒有事先預約，所以不能點交，讓3人頓時不知所措，林姿佑表示：「我的兒子沒有預約，我回家會罵他，但是總不能以一句『沒預約』，把我們請回家吧？」

她表示合約上寫8月1日入住，他們在合約日期辦理，業務人員當下態度強硬，要他們預約後再來，業務人員竟說：「我們辦理的時間到下午5點，且一天只接10組，現在最快的點交日是星期六下午」，而從合約上的入住日期，到真正完成的點交日期，中間的天數也將會算在租金中，僅未算水電費，讓她覺得不合理，她說：「沒讓我住，也不能算我錢啊？」

她和對方爭辯，問題遲遲沒有解決，林姿佑表示，現場沒有別組住宿生，卻被阻擋，讓她感到忿忿不平，「他們用話術來匡學生，就是因為住很遠才在外才租屋，還要讓家長多跑一趟，沒有緩衝的餘地。」母子當下無言以對，最後大兒子跳出來表示：「8月1日入住，你們不讓我們住，這樣就算違約」，對方當下也悶不吭聲。

直到另一位業務員出面，幫他們安排到下午2點才完成租屋點交手續，林姿佑無奈說：「就只有10分鐘的事情，拖了我們半天，對方的員工還到我的粉絲團留言，要我『將心比心』。」她認為這次事件，也提醒暑假租屋的新生，租屋前要仔細看合約內容，她對權利據理力爭，不認為在小孩面前做了不好的示範，她苦笑說，「很快就會有人說我是恐怖家長了」。

(時報周刊)