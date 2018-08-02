田壘和林志傑分享育兒經

2018年08月02日 01:20 中時 洪秀瑛

田壘和林志傑帶兒子入鏡。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

時間歸零，哨聲響起，脫下球衣，他們不再是我們熟悉的籃球明星，他們只是孩子眼中最愛的爸爸。2015年，有「野獸」之稱的林志傑，擁抱一對調皮可愛的「小野獸」，隔年再次迎來第3個新成員；2016年，田壘家的暖心小王子「田甜圈」報到。他們用體諒和愛灌溉家庭，繼續用熱情打出一場永不結束的育兒經典賽。

從12歲開始接觸籃球，籃球對於田壘就像兄弟一般的存在，他說，籃球是圓的，就像一個夢想，會讓他想一直追著往前跑，不僅帶給他很大的動力，也無時無刻不提醒自己該往前進。至於林志傑，則視籃球為家人，從高中開始接觸籃球，每天花最多的時間就是在球場練球，只要他身處在球場，就有一種回家的歸屬感。

田壘說，「帶著動力往前進，是我克服困難的方式，勤奮則是我一直以來唯一堅持的信念。」一名成功的職業籃球員，並非單靠著與生俱來的天份，更多的是需要投注百分百的熱情和心力，在每一場大大小小的賽事中奮力表現，不論是贏球抑或是輸球，大家都是透過奮戰到最後一秒的毅力，傳達自己對於籃球的熱愛。

林志傑和田壘，先是在台灣籃壇發光發熱，再輾轉到中國男子籃球職業聯賽（CBA）挑戰，這些種種的經歷，不只是給自己更高的期待，更想讓大家了解他們始終熱愛運動的精神。雖然偶爾會有孤單寂寞，甚至受挫的時候，但他們總是以自己的方式告訴大家，從哪裡跌倒，就從哪裡站起來，用奮鬥的故事去影響更多人。

林志傑說，「做為籃球員，我很熱愛籃球，到了這個年紀，你會享受在場上的每一分每一秒，當我評估自己的身體狀況，只要覺得自己還能打，我就會繼續。」職業運動員本來就是要投入比別人更多的努力，必須透過不斷地堅持訓練，保持對籃球的熱情更是一件很重要的事。他認為，在打球的當下，一定要有自信並且享受當下，只有當自己認同自己、保有自信時，做任何事情才會更加得心應手。

談起寶貝來到家庭的過程，志傑說，得知老婆懷孕時，只覺得自己即將成為人父，並沒有想像中激烈的反應，但是當自己走進產房，護理師將寶貝交到他手中，他才第一次感受到，難以言喻的感動原來是這種感覺。提到最大的感觸，志傑臉上露出難得的溫柔，因為當時大半年在CBA打球，從老婆懷孕到產後照顧小孩，沒有幫上什麼忙，也錯過不少孩子成長的時刻，是他感到最抱歉的事情。

相較於林志傑，田壘則是有著不同的心情，他說，老婆懷孕時充滿期待，當看到田甜圈時，他像個大男孩一般，直說自己當時興奮的快要飛起來，對於成為爸爸這個新角色，除了是一種責任，更多的是喜悅。升格為爸爸後，跟大家一樣，自己的時間變少了，開始想要花時間陪兒子，不想錯過他成長的重要時刻。談起某天晚上，原本跟老婆約好要出門享受兩人時光，但田甜圈卻哭著想要他們陪睡時的情景，雖然嘴巴上說著無奈，嘴角卻揚起了一抹微笑。

他們分享教養上如果夫妻不同調時，會用什麼方式化解之間的衝突。田壘提到，每個人教育孩子的方式本來就會有所不同，但他認為最重要的是必須互相尊重，舉例來說，他和老婆之前就有共識，如果遇到田甜圈哭鬧不停的時候，會選擇避免責罵，而是以溝通的方式去了解他的需求。

林志傑則是互相嘗試看看對方的教育方式，看哪一個最適合小孩，而且小孩也能接受，行不通就繼續嘗試，志傑夫妻認為，這些在孩子成長中都是很重要的過程，而他們也會藉由溝通，互相學習怎麼成為一個更好的父母。文/《媽媽寶寶》雜誌

(中時 )