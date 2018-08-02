床戰忘情內射一發中的 衰男約女友嘿咻變性侵

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

一名住在北部地區的年輕男子，約了女網友到摩鐵「拍拍」，女方因為正值「危險期」，所以雙方約定不許「內射」，不料一番激戰之後，年輕人按奈不住，就直接「繳械」在女網友的體內，更慘的是「一發中的」，女孩子懷了身孕，一狀告將這名無法「把持」的男子提告性侵。

衰到爆的被告男應訊時表示，坦承有和該女「拍拍」發生性行為，但是他事前取得對方同意，雙方算是合意性交，不但有前戲和調情，2人還洗了鴛鴦浴，女方也都沒拒絕，嘿咻過程二人纏綿盡歡，恩愛之後還一起唱歌，最後牽手步出摩鐵送他回家。

庭訊時，受害女網友指證歷歷，當初兩人說好不能內射，但是蔡男憋不住還是做了，害她事後因此懷孕，只能說蔡男很衰、一發就中，據《三立新聞網》報導，該女也承認對方並無壓制，或讓她無法反抗，至於有無一起洗澡等細節，她早已全忘光。

檢方受理此案，調閱摩鐵監視器畫面後發現，2人牽手走出旅館，還一路有說有笑，不像一般遭性侵的女子情形，而且被害女是在事發2個多月後提告，與一般被害人會在短時間提告的習性不符，檢方認為，被告男並非以暴力脅迫的方式，與該女發生性行為並懷孕，因此予以不起訴處分。後來，王女私下也表示，因為懷孕被家人發現，只好提告妨害性自主了。

(中時電子報)

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