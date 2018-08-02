《時來運轉》運彩報報 - 華盛頓公開賽高手雲集

2018年08月02日 03:32 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

網球隨著溫布頓公開賽的結束，如今來到了硬地的季節，本周華盛頓公開賽正進行得如火如荼，這項ATP積分500等級的賽事為美國網球公開賽十分著名的前哨站，每年都會吸引許多大咖球星前來共襄盛舉，本屆世界排名前10的超級好手有兩位參賽，分別是世界排名第3的德國新星A.祖維列夫(Alexander Zverev)以及排名第8的美國地主好手伊斯納(John Isner)，除了他們以外還有名氣極旺的錦織圭和A.莫瑞(Andy Murray)，喜歡網球的朋友們絕對不能錯過。

華盛頓公開賽賽事目前進行到了第二輪32強的階段，第一種子A.祖維列夫擁有強力的正手加上精準的雙手反拍，球風非常全面，被外界認為是網壇新生代的霸主，他絕佳的反應與快速的移動能力在硬地球場十分吃香，去年他在決賽擊敗南非巨人K.安德森(Kevin Anderson)奪得冠軍，今年非常有機會衛冕。本屆的第二種子是美國好手伊斯納，伊斯納最著名的就是他強勢又穩定的發球能力，也是名擅長打硬地場地的球員，他曾經於2013年及2015年拿到華盛頓公開賽的亞軍。翻開奪冠紀錄，華盛頓公開賽已經有10年沒有地主球員拿到冠軍，伊斯納是否有機會突破魔咒呢？

運彩投注策略方面，華盛頓公開賽高手雲集，前三輪賽事強弱差距較大，多數比賽兩盤即可分出勝負，建議投注小分；8強以後的賽事高手紛紛出線，實力接近比的不僅是技巧還有體力，你來我往的結果容易出現大分賽果。

(中時電子報)