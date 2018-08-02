《時來運轉》運彩報報 - 國西美西變身「大分」組

2018年08月02日 03:33 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒進入八月搶勝期，各分區列強無不卯勁發揮強大火力累積勝場，本週就來用「全壘打分佈」的觀點切入觀察，那些分區或球隊是「大分」賽果出現的常客。

翻開選手個人全壘打排行榜，篩選出數量達25支以上的好手，共計有14人，其中多達9名為美聯球員，餘有5人身處國聯，印證一直以來美聯打擊較為強悍的說法。再從分區看：不分聯盟的西區，共有6人名列榜中，這點和過往印象就大相逕庭！推測原因和洋基、紅襪雖然不改得分兇猛的傳統，但取分方式改為打線串聯蠶食而非一棒長打鯨吞有關。

大聯盟全壘打排行榜

再者，美西球隊如遊騎兵、太空人，主場位置屬於氣候較為乾燥的地理環境，球的飛行受適度干擾較小；而水手、運動家則是出名的腹地寬廣有利得分，各種因素加乘下，造就了西區多大分的趨勢。當然，先前文章曾提及的穆查多轉隊道奇交易案，也是讓西區火力越燒越旺的關鍵！國聯西區各隊想拉住道奇腳步，勢必比拚打擊！

以球季即將進入尾聲的態勢觀察，美聯東區、美聯西區、國聯西區應該會持續大量得分的比賽內容。兩聯盟的中區則因為球隊整體實力較為貧弱，戰績也相互緊咬不放，推估將更重視投手的壓制和1分纏鬥的你來我往攻勢，低比數的劇本會較常出現。相信說到這，彩迷對各分區球隊「大小」的投注策略已經有譜！

對全場總分大小研究透徹的朋友，當然更可以鎖定單一球隊的「主客隊大小」來玩！只要打線中強棒如林，又遇上對手戰績不佳或剛好輪值到後段先發，便是絕佳的買「大」賺獎金良機了！

(中時電子報)