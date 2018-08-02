《時來運轉》運彩報報 - 世足明星轉會大檢閱

2018年08月02日 03:45 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

世界盃足球賽已結束半個月，你是否還沈醉在那美妙的足球樂章中？歐洲足球賽季馬上要開鑼，就讓我們跟著球員走，來看看有那些世足明星轉會拚前途。

提到世足明星，想必大家都會講到一個名字：C.羅納多（Cristiano Ronaldo）。在皇家馬德里已效力9個賽季的C羅，在7月10日與義甲霸主尤文圖斯簽下4年合約，轉會費為1億歐元。雖然C羅已經33歲，但他努力不懈維持自己的最佳狀態，據報導C羅的身體素質指數比許多25歲的球員還要好，相信仍可為尤文圖斯締造佳績，甚至幫助「老婦人」重奪1996年後就未再贏得的歐冠冠軍，好擺脫千年老二的宿命（尤文9次打進歐冠決賽僅次於皇馬、米蘭和拜仁慕尼黑，但僅僅拿下2次冠軍）。

西班牙球隊暫時沒有大動作，但馬德里競技以7000萬歐元買下垂涎已久的法國左翼利馬（Thomas Lemar）；皇家貝提斯2000萬歐元引進葡萄牙防守中場卡瓦略（William Carvalho）以及免轉會費得到日本左翼乾貴士，都是不錯的引援。

本屆世界盃為巴西踢滿5場比賽每一分鐘的門將阿利森（Alisson Becker），在世足結束後離開踢了2個賽季的羅馬，以7250萬歐元轉會費加盟英超勁旅利物浦。紅軍上賽季殺入歐冠決賽，但由於德國門將卡里奧斯（Loris Karius）被對手肘擊後可能造成腦震盪導致發生低級失誤而輸掉比賽，阿利森的加盟將為利物浦增添挑戰列強的籌碼。利物浦還同時撿走了瑞士國腳薩基里（Xherdan Shaqiri），由於他原先效力的球隊斯托克城降級，紅軍以滿足他轉隊條款的1470萬歐元就成功將他帶到安菲爾德。

世足明星今夏轉戰英超的為數不少，兵工廠免轉會費收下前尤文圖斯的瑞士隊長利希施泰納（Stephan Lichtsteiner），這名34歲老將是後防多面手；烏拉圭悍將托雷拉（Lucas Torreira）也是槍手尋尋覓覓的防守中場人選；加上德國備選門將萊諾（Bernd Leno），槍手長久以來為人詬病的防守問題，似乎有了解答。

其他轉會英超的世足球星還包括，曼聯以5900萬歐元簽下巴西中場弗雷德（Fred）；萊斯特城2200萬歐元引進葡萄牙右後衛佩雷拉（Ricardo Pereira）、並回收租借給莫斯科中央陸軍的奈及利亞前鋒穆薩（Ahmed Musa）；紐卡索400萬歐元買入瑞士中後衛沙爾（Fabian Schär）、免轉會費得到南韓中場奇誠庸；波蘭門將法比安斯基（Lukasz Fabianski）以800萬歐元轉會西漢姆聯；荷甲進球王伊朗前鋒賈漢巴克許（Alireza Jahanbakhsh）以1900萬歐元加盟布萊頓；哈德斯菲爾德650萬歐元引進埃及左翼索比赫（Ramadan Sobhi）；南安普敦2500萬歐元買下丹麥中衛維斯特加德（Jannik Vestergaard）；升班馬狼隊迎來葡萄牙國門帕特里西奧（Rui Patrício）和中場穆蒂尼奧（João Moutinho），租借墨西哥前鋒希梅內斯（Raúl Jiménez）等。

追隨你喜愛的世足球星，鎖定即將起跑的歐洲足球季，也別忘了買一張運彩的聯賽冠軍投注，因為越早買賠率越高啊。

(中時電子報)