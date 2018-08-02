北、東部高溫36度需防曬！各地午後短暫雨

今（2日）依舊是高溫悶熱，北部、東部氣溫上看36度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導

熱到爆！這幾天全台如烤蕃薯！今（2日）依舊是高溫悶熱，氣象局已針對苗栗縣、新北市、新竹縣、台北市、花蓮縣、宜蘭縣、桃園市發布高溫警示，氣溫恐高達36度。另今天全台各地午後有局部短暫雷陣雨，亦有局部較大雨勢發生。

氣象局已針對苗栗縣、新北市、新竹縣、台北市、花蓮縣、宜蘭縣、桃園市發布高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

今日受西南風影響，台灣中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，亦有局部較大雨勢發生。

氣溫方面，今天依舊悶熱，各地白天高溫約在33至35度左右，北部和宜蘭、花蓮局部地區還是有可能出現36度以上的高溫。紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

新竹以北、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海易有較強陣風，請注意；今日晨間至上午北部及東北部地區亦有局部短暫陣雨。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、金門及馬祖為「普通」等級，花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

今（2日）依舊悶熱，各地白天高溫約在33至35度左右。（圖取自氣象局網頁）

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