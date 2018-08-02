新北》萬里蟹是品牌！市府「感謝」蘇貞昌幫忙行銷

2018年08月02日 05:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌前提及自己在擔任台北縣長時推動萬里蟹、保安宮神明淨港文化祭等政績！然馬上遭打臉，新北市府漁業處指出，新北市府自101年開始推動萬里蟹品牌，而蘇老縣長任期是86到93年，卻說是在他任內推動萬里蟹，也未免讓人質疑。不過新北市府又發出新聞稿，「感謝」蘇貞昌長宣揚政績時，也不忘幫忙行銷「萬里蟹」！從言詞中，不難感到有微微「酸意」。

對此，新北市府再度發出新聞稿重申「萬里蟹」是品牌！文稿中說明，萬里區沿海漁民多從事蟳蟹類籠具漁業，但螃蟹價格隨產季產量價格波動，使漁民收入不穩，新北市府自101年起將當地蟳蟹類產量最大的花蟹、三點蟹及石蟳，整合建立「萬里蟹」品牌，搭配漁業休閒體驗及產地相關活動，讓「萬里蟹」成為全國知名度的漁產品牌。

耐人尋味的是，市府新聞稿還特別「感謝」蘇貞昌。文稿中指出，萬里蟹這品牌，在蘇老縣長擔任縣長時的上世紀還沒有，萬里蟹自101年創立至今，推廣已長達7年之久，對於萬里蟹的組員：花蟹、三點蟹及石蟳，相信民眾並不陌生，而萬里蟹主要漁場在台灣西北部海域俗稱「西北漁港」，秋季是螃蟹品質及產量最好時節。

耐人尋味的是，感謝蘇老縣長一起為萬里漁民，行銷「萬里蟹」品牌，萬里蟹的成功，有賴在地產業、漁民及新北市府共同努力，有漁民鄉親的加持，達成漁港漁村產業共榮，力拼漁港轉型再造，有效增加當地青年人口就業機會，以上成績都是建立「萬里蟹」品牌的成果，感謝蘇老縣長宣揚政績時，也不忘幫忙行銷萬里蟹。

(中時電子報)