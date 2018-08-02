攀樹修剪藏「嬌」點！女性成為守護樹木的啄木鳥

2018年08月02日 06:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛生態、學技能！不僅自己能多學「第二專長」增加競爭力，也能讓世界更美好！新北市政府綠美化環境景觀處在7月30日至31日兩天舉辦107年「景觀樹木剪教育訓練暨技術認證課程」，吸引120位對樹木修剪有學習熱情的景觀從業人員與參與公共工程的市府同仁參加，今年測驗新增獨立修剪樹木的實作測驗，特別的是其中今年有15名女性報名者進入實作測驗，打破以往修樹費力工作都是男性的刻板印象，透過瞭解樹木生長的脈絡，建立護樹觀念並掌握修樹技巧，成為守護新北樹木的啄木鳥。

參與本次課程並通過測試的學員陳映慈，修起樹來眼神銳利，專業度一點也不輸給身旁的高壯男性，目前就職於工程顧問公司，為少數女性報名者之一，她表示這次實際操作雖然困難許多，但可以透過實際修剪一整棵樹真正瞭解樹木不良枝的判定技巧，未來在關於樹木工程監督判定上能更有把握。

在新北市政府任職的賴小姐，本身背景為林業技術職系，透過這次課程也瞭解到景觀樹木修剪與為增進樹木形質所進行的林地內林木修剪不同，景觀樹木須在修剪前先調查確認修剪目的再進行下刀作業，未來在辦理公共工程時，會更加要求廠商落實。

本次為期2天課程授課內容，除了樹木修剪之職業安全衛生管理、修剪作業SOP技術規則及修剪判定等課程以外，特別在學科部分加強新北市樹木保護自治條例法制介紹，並進行測驗者獨立修剪樹木的實作測驗，都通過者才能取得新北市樹木修剪合格證。

樹木不當修剪會影響樹木生長，不當移植更可能造成樹木死亡，新北市政府綠美化環境景觀處從103年首創推行啄木鳥計畫，開辦修剪認證課程，迄今已經發出1800張的合格修剪證。

同時景觀處也呼籲大家一起珍惜樹木、愛護樹木，除了從業人員應該精益求精、維持正確觀念及正確方法修剪樹木外，有修剪需要時，請找領有修剪合格證者修剪，共同維護新北市良好景觀及綠色資源，打造對待樹木友善的宜居城市。

(中時電子報)