2018年08月02日 07:00 中時電子報 高德順

◎中國時報

扁政府有鐽震案，國民黨團昨踢爆，蔡政府以「台杉投資管理顧問公司」為名，推出「台杉水牛一、二號創投案」極似鐽震案翻版，行政院國發基金為最大股東，再加上公股銀行挹注，泛公投持股高達6～7成，銀行業密報，民進黨政府透過「搬錢三部曲」，已從銀行搬走高達105.5億元。

以往大陸民眾到台灣旅遊或洽公，用大陸手機門號電信費一律以「國際漫遊」計算，費用昂貴，但大陸電信業者「中國移動」日前從善如流，開出國企惠台第一槍，推出「全球無限尊享套餐」，打出「真正」全國不限量方案，將港澳台納入適用範圍，到台灣不再以國際漫遊計費，月費只需人民幣288元（約新台幣1440元），不止大陸人民受惠，赴陸工作、創業的台商或台青，也不用擔憂回台漫遊費「貴森森」，荷包大失血。

美麗島電子報昨發布最新國政民調，46.3％民眾贊成接受「兩岸同屬一中」以恢復兩岸談判，僅36.7％不贊成，與1年半前相較，贊成和反對比例出現逆轉，對於兩岸對話停頓，多數民眾認為台灣政府應負較大責任。

親扁的新台灣國策智前天發布民調，行政院長賴清德參選2020大選支持度贏蔡總統，新潮流民進黨立委段宜康在臉書指出，「扁系智庫當然是為了拿賴清德來修理蔡英文」。同屬新系的民進黨副祕書長徐佳青昨受訪表示，民進黨是民主政黨，不管過去或是現在，「總統參選人連任機率幾乎是百分之百。」

◎旺報

以往到台灣旅遊或洽公，大陸手機門號電信費一律以「國際漫遊」計算，費用昂貴，但中國移動日前從善如流，開出大陸國企惠台第一槍，推出「全球無限尊享套餐」，打出「真正」全國不限量方案。換言之，到台灣不再以國際漫遊計費，該套餐最低月費只需人民幣288元（約1440台幣）；未來赴陸工作、創業的台商或台青不用擔憂，回台手機漫遊費用「貴森森」，荷包大失血。

中移動推出所謂真正全國不限量方案，等於形同大陸電信業者把服務的範圍觸角延伸到台港澳。頻繁來往兩岸的大陸台青對此則相當有感，此舉不只讓兩岸生活圈更緊密也更融合；過往回台都要關閉大陸手機，避免國際漫遊高昂費用，未來則可無限暢通。

中移動推出到台灣不收漫遊費，屬於國內資費適用方案，雖然還有許多可改進之處。但放在兩岸關係脈絡下，只是一個小小手機費收費方式的改變，絕對比許多巨額補貼的惠台措施，更能深入兩岸民心，並外溢政治效應，可謂一舉數得。

對於漫遊大陸比照國內計費，電信業者說得直接「在商言商，難度太高！」這等於是要吃下用戶的漫遊費用，不只不合理，再加上兩岸電信業者規模、漫遊使用習慣天差地遠，真要比照辦理的話，恐比499之亂更傷本。

◎工商時報

美中貿易戰越演越烈，美國商務部昨（1）日以國安為由，將49家大陸企業列入出口管制實體清單，對大陸實施技術封鎖，包括中國航天、中國電科及所屬單位都在名單中，消息傳出後，大陸軍工類股昨重挫。

中美貿易戰況進一步升溫！華爾街日報昨（1）日報導，美國總統川普計畫將2,000億美元大陸商品的加徵關稅，由原本的10％上調到25％，和首波500億美元商品關稅稅率看齊。最終是否上調，將在本月20日的公聽會前宣布。

受美方擬將價值2,000億美元中國商品的關稅，加碼提高到25％的消息影響，大陸股匯昨（1）日雙殺慘跌。滬深兩市失守多條均線支撐，上證綜指重挫1.8％，創近1個月最大單日跌幅；人民幣兌美元在岸價和離岸價盤中更曾跌破6.84元。

美國再對中國商品加徵關稅揮出大棒，外界頗感意外。華爾街日報昨（1）日分析，此一建議是由美國總統川普的貿易顧問題提出，主要是對沖近期人民幣加速貶值，希望以此將中國逼上談判桌，並迫其讓步。

(中時電子報)