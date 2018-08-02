4年前後落差大 唐湘龍諷柯P：權力就是最好的春藥

2018年08月02日 07:53 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市大佳河濱公園日前舉辦「「UNITE With Tomorrowland」電音趴，台北市長柯文哲化身一日DJ，讓現場現場許多年輕人嗨翻。對此，資深媒體人唐湘龍回憶起柯P剛上任時曾被要求配合跳舞，當場開罵一事。對於前後落差大，唐諷刺表示「權力就是最好的春藥」。

為了搶攻年輕選票，柯文哲日前到大佳河濱公園參加電音盛會，化身一日DJ與樂迷搖擺狂歡，儘管多次跟不上節奏，但逗趣模樣仍把現場氣氛炒到最高點。不過這場活動也引來許多爭議，電音趴產生的噪音和光線，讓附近民眾整晚無法入眠，抗議聲連連。此外，有辣妹PO出與柯文哲合照，也讓網友笑稱「佩琪在你後面，她很火」。

然而，柯文哲2015年出席勵馨基金會舉辦的「十億人起義•擊鼓反暴力」活動，有段活動安排柯與來賓跳舞，柯不想跳，仍被拱上台，跳了約兩分鐘，他責罵時任社會局長的許立民，「下次再有不清楚的Rundown，就唯你是問」。柯文哲當時的態度與現在落差大。

對此，唐湘龍在政論節目《少康戰情室》上指出，「現在回頭去看，如果你把兩段畫面看起來，那就很矯情。」唐湘龍認為，不到4年的時間人可以變化這麼大，他說任何的老人家，不要覺得自己老就不願意改變，「柯文哲什麼都辦得到，權力就是最好的春藥。」

唐諷刺柯P吃了春藥之後就是不一樣，就是那種興奮感就出來了，「現在可以這樣子做，你年輕人覺得很好，我覺得很棒」。

(中時電子報)