甲狀腺摘除微創手術 隔天出院不留疤痕

2018年08月02日 08:49 中時 林宏聰

過去甲狀腺摘除手術得從脖子切開，術後留下難看疤痕，且易傷及神經影響嗓音，高雄長庚引進微創技術，改從口腔前庭進入，並利用神經探測器輔助降低神經誤傷率，對聲音幾乎毫無影響，1名女老師開完刀隔天就出院，直呼「太神了！」

45歲蕭姓特教女老師健檢發現甲狀腺良性腫瘤，擔心開刀在頸部留下長疤痕，又聽說可能傷及聲音，恐怕無法講課，在高雄長庚建議下自費接受無疤痕微創手術，結果開刀當天就恢復進食、隔天出院，也沒有疤痕及沙啞問題。

高雄長庚一般外科主治醫師巫奕儒表示，甲狀腺低下、抗進、結節甚至腫瘤常發生於20至40歲年輕女性，高雄長庚去年引進無疤甲狀腺手術，至今完成超過百例，在南台灣名列前茅，並於國際期刊發表台灣首篇相關成果。

他說，無疤甲狀腺切除傷口在下牙齦下方，手術約2、3小時，比傳統半小時至1小時費時，但不會在頸部留疤，對年輕女性是一大福音；再以神經探測器精準找出支配聲帶的神經位置，將誤傷率從原本20％降至2％，不再煩惱術後「燒聲」。

巫奕儒指出，無疤甲狀腺手術需自費，依內視鏡器械等級收費2、3萬至10萬元不等，術後恢復期短，也不必換藥、拆線；一般單側切除甲狀腺不會影響內分泌，若雙側切除才建議服藥補充，以免甲狀腺素低下易倦怠、無力、水腫。

(中時 )