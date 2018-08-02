甲狀腺摘除微創手術 隔天出院不留疤痕

高雄長庚一般外科主治醫師巫奕儒（右）為蕭姓女師（中）進行無疤痕甲狀腺手術，術後恢復期短，隔日就出院，且沒在脖子留下難看疤痕。（林宏聰攝）

友善列印
中時

過去甲狀腺摘除手術得從脖子切開，術後留下難看疤痕，且易傷及神經影響嗓音，高雄長庚引進微創技術，改從口腔前庭進入，並利用神經探測器輔助降低神經誤傷率，對聲音幾乎毫無影響，1名女老師開完刀隔天就出院，直呼「太神了！」

45歲蕭姓特教女老師健檢發現甲狀腺良性腫瘤，擔心開刀在頸部留下長疤痕，又聽說可能傷及聲音，恐怕無法講課，在高雄長庚建議下自費接受無疤痕微創手術，結果開刀當天就恢復進食、隔天出院，也沒有疤痕及沙啞問題。

高雄長庚一般外科主治醫師巫奕儒表示，甲狀腺低下、抗進、結節甚至腫瘤常發生於20至40歲年輕女性，高雄長庚去年引進無疤甲狀腺手術，至今完成超過百例，在南台灣名列前茅，並於國際期刊發表台灣首篇相關成果。

他說，無疤甲狀腺切除傷口在下牙齦下方，手術約2、3小時，比傳統半小時至1小時費時，但不會在頸部留疤，對年輕女性是一大福音；再以神經探測器精準找出支配聲帶的神經位置，將誤傷率從原本20％降至2％，不再煩惱術後「燒聲」。

巫奕儒指出，無疤甲狀腺手術需自費，依內視鏡器械等級收費2、3萬至10萬元不等，術後恢復期短，也不必換藥、拆線；一般單側切除甲狀腺不會影響內分泌，若雙側切除才建議服藥補充，以免甲狀腺素低下易倦怠、無力、水腫。

(中時 )

健字號認證 新淨寶限時免費體驗 白蘭氏響應國際母乳哺育週 號召…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。