白蘭氏響應國際母乳哺育週 號召企業提供優化哺乳室

研究證實，白蘭氏鷄精可提升乳汁中乳鐵蛋白、上皮生長因子，及「轉化生長因子-β2」等健康因子的濃度，持續飲用有助於增加母乳的分泌量。（白蘭氏提供）

友善列印
中時

哺乳媽媽需要吃對食物，才能分泌營養價值豐富的母乳。然而究竟要怎麼吃，才能製造優質的母乳呢？

營養師宋明樺表示，媽咪產後每日熱量，控制可在2100～2300大卡內，但應盡量避免油膩、麻辣的食物，並多攝取優質蛋白質，主要是因為分泌乳汁會消耗許多熱量，且增加蛋白質、鐵質、維生素的吸收利用，建議哺乳期間，可比平常多吃兩份的蛋白質，加上寶寶前6個月的鐵質，都必須從母乳中獲得，因此哺乳期間鐵質的攝取也要注意，每日至少3至5碟蔬菜，及2至3個水果，均衡的攝取優質的營養。

宋明樺營養師同時強調，均衡飲食不見得就能保證奶水充沛，每個媽咪的體質並不相同，也可藉由鷄精來增加乳汁營養與支持哺乳，建議每天可任選兩餐添加一瓶鷄精，不僅可升級母乳品質、也為母體健康加值。

白蘭氏資深科學家黃景麟博士表示，母親的飲食與母乳中的營養成分有著重要的關聯性，研究證實，鷄精可提升乳汁健康因子的濃度，持續飲用同時也有助於增加母乳的分泌量，配合寶寶的吸吮可有效刺激泌乳，讓媽咪簡單就能餵好餵滿。

白蘭氏行銷部協理周宛貞提醒，白蘭氏鷄精具有抗疲勞、免疫調節雙重認證，更有超過40篇的科學實證，不僅可以幫助母體調節體質健康、從疲勞中恢復，經研究證實對於母乳品質與泌乳量都有很好的提升效果。

白蘭氏連續第2年推動「優化哺乳室健康方案」，免費提供母乳衛教資訊以及鷄精於哺乳室內，增加母體的健康補給並同時提升哺乳室的利用率，幫助餵乳媽咪們盡量延長母乳哺餵的期間。

(中時 )

甲狀腺摘除微創手術 隔天出院不… 年輕人放棄竹科 ！新竹議長：好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。