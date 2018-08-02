白蘭氏響應國際母乳哺育週 號召企業提供優化哺乳室

2018年08月02日 08:49 中時 吳奕萱

哺乳媽媽需要吃對食物，才能分泌營養價值豐富的母乳。然而究竟要怎麼吃，才能製造優質的母乳呢？

營養師宋明樺表示，媽咪產後每日熱量，控制可在2100～2300大卡內，但應盡量避免油膩、麻辣的食物，並多攝取優質蛋白質，主要是因為分泌乳汁會消耗許多熱量，且增加蛋白質、鐵質、維生素的吸收利用，建議哺乳期間，可比平常多吃兩份的蛋白質，加上寶寶前6個月的鐵質，都必須從母乳中獲得，因此哺乳期間鐵質的攝取也要注意，每日至少3至5碟蔬菜，及2至3個水果，均衡的攝取優質的營養。

宋明樺營養師同時強調，均衡飲食不見得就能保證奶水充沛，每個媽咪的體質並不相同，也可藉由鷄精來增加乳汁營養與支持哺乳，建議每天可任選兩餐添加一瓶鷄精，不僅可升級母乳品質、也為母體健康加值。

白蘭氏資深科學家黃景麟博士表示，母親的飲食與母乳中的營養成分有著重要的關聯性，研究證實，鷄精可提升乳汁健康因子的濃度，持續飲用同時也有助於增加母乳的分泌量，配合寶寶的吸吮可有效刺激泌乳，讓媽咪簡單就能餵好餵滿。

白蘭氏行銷部協理周宛貞提醒，白蘭氏鷄精具有抗疲勞、免疫調節雙重認證，更有超過40篇的科學實證，不僅可以幫助母體調節體質健康、從疲勞中恢復，經研究證實對於母乳品質與泌乳量都有很好的提升效果。

白蘭氏連續第2年推動「優化哺乳室健康方案」，免費提供母乳衛教資訊以及鷄精於哺乳室內，增加母體的健康補給並同時提升哺乳室的利用率，幫助餵乳媽咪們盡量延長母乳哺餵的期間。

(中時 )