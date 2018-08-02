年輕人放棄竹科 ！新竹議長：好人才多跑到大陸了

竹科是年輕人嚮往的工作地點，但近來人才流失成為園區一大隱憂。圖為竹科行政大樓。(取自維基百科）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

竹科是台灣最富盛名的科學園區，IT產業重要廠商皆在此設廠，但近年受到對岸紅色產業鏈的競爭，好人才正大量流失。新竹議長謝文進表示，竹科是年輕人嚮往的工作地點，園區全盛時期有15萬人，今年只剩下14萬人，他感嘆地說，「歡送」次數比「歡迎」次數更多，好人才都跑去大陸，是竹科的一大隱憂。

《遠見雜誌》日前公布一份調查，受到台灣經濟不景氣及低薪壓迫，不僅吸引一般人出走大陸找工作機會，傳統上被視為菁英的建築師、律師、會計師、機師、醫師、大學教師等六師人才，也積極西進，爭取高於台灣3倍以上的薪水，以及快速晉升高階職位的機會。

中評社報導，以無黨籍投入新竹市長選舉的謝文進坦言，對遠見這份調查「超級有感」。以往礙於公司制度規定，外派到大陸工作，多半是中階幹部，現在台灣就業機會少，競爭力衰退，年輕人必須離鄉背井到大陸找工作。

他舉新竹科學園區為例，全盛時期在竹科上班工作有15萬人，到今年可能剩下14萬人，人數可能還會繼續往下掉，新竹市人口是43萬4700人，竹科人在新竹市所占比例相當高。

謝文進分析，在竹科工作人數減少，不是因為外移到中科或南科，確實是出走到大陸，身邊有很多好朋友的小孩，以往是外地來新竹工作，熱烈歡迎，現在「歡送」場合比「歡迎」更頻繁，都到大陸就學或工作，今年感覺比以往更明顯。

台灣人才為何流失？謝文進認為，主要還是台灣工作環境與條件愈來愈差，跟大陸環境作比較，當然年輕族群都會嚮往到大陸，會產生「磁吸」效果。

(中時電子報)

文章來源：新竹議長謝文進：竹科人口減少多跑到大陸了

白蘭氏響應國際母乳哺育週 號召… 淡水海關碼頭換新妝 玫瑰燈海、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。