年輕人放棄竹科 ！新竹議長：好人才多跑到大陸了

2018年08月02日 08:43 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

竹科是台灣最富盛名的科學園區，IT產業重要廠商皆在此設廠，但近年受到對岸紅色產業鏈的競爭，好人才正大量流失。新竹議長謝文進表示，竹科是年輕人嚮往的工作地點，園區全盛時期有15萬人，今年只剩下14萬人，他感嘆地說，「歡送」次數比「歡迎」次數更多，好人才都跑去大陸，是竹科的一大隱憂。

《遠見雜誌》日前公布一份調查，受到台灣經濟不景氣及低薪壓迫，不僅吸引一般人出走大陸找工作機會，傳統上被視為菁英的建築師、律師、會計師、機師、醫師、大學教師等六師人才，也積極西進，爭取高於台灣3倍以上的薪水，以及快速晉升高階職位的機會。

中評社報導，以無黨籍投入新竹市長選舉的謝文進坦言，對遠見這份調查「超級有感」。以往礙於公司制度規定，外派到大陸工作，多半是中階幹部，現在台灣就業機會少，競爭力衰退，年輕人必須離鄉背井到大陸找工作。

他舉新竹科學園區為例，全盛時期在竹科上班工作有15萬人，到今年可能剩下14萬人，人數可能還會繼續往下掉，新竹市人口是43萬4700人，竹科人在新竹市所占比例相當高。

謝文進分析，在竹科工作人數減少，不是因為外移到中科或南科，確實是出走到大陸，身邊有很多好朋友的小孩，以往是外地來新竹工作，熱烈歡迎，現在「歡送」場合比「歡迎」更頻繁，都到大陸就學或工作，今年感覺比以往更明顯。

台灣人才為何流失？謝文進認為，主要還是台灣工作環境與條件愈來愈差，跟大陸環境作比較，當然年輕族群都會嚮往到大陸，會產生「磁吸」效果。

(中時電子報)