20歲正妹拒與老闆做愛 與同志男友人遭槍殺慘死街頭

帕維娜因拒絕老闆追求，引來殺身之禍。(圖／翻自《太陽報》)

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中時電子報

泰國發生一起1對男女遭槍殺慘死街頭命案！據外媒報導，可能是20歲正妹帕維娜(Paweena Namueangruk)，拒絕43歲老闆潘亞(Panya Yingang)求愛，招致她與男性好友納塔查(Nantachai Jaritram)，慘遭潘亞行刑式槍殺，冤死街頭。

帕維娜與男性友人納塔查慘，遭潘亞行刑式開槍殺害。(圖／翻自《太陽報》)

據英國《太陽報》報導，帕維娜的母親表示，女兒曾在潘亞開設的脫衣酒吧當舞女，潘亞對她熱烈追求兩年，甚至匯了100萬泰銖(約新台幣90萬元)到帕維娜的戶頭，希望帕維娜能當他的女人。可是帕維娜對母親說過，潘亞有暴力傾向，不願嫁給他、與他做愛，後來離開潘亞的酒吧，在北方有了新工作。警方因而研判，這可能是帕維娜與男性好友納塔查，遭槍殺慘死街頭的原因。

帕維娜本周日卻前往歡度生日趴時，被潘亞掌握行蹤，當帕維娜一行人抵達現場，就遭潘亞與3名同夥綁架，帕維娜與從小與她一起長大的男性好友納塔查，不幸被行刑式槍殺，其中帕維娜頭部和胸腔身中4槍，納塔查身中3槍，現場許多人目擊2人遭槍殺身亡。案發後，潘亞與另1名共犯已被逮捕。

納塔查是名同性戀，卻被誤以為與帕維娜交往，遭槍殺慘死街頭。(圖／翻攝自《太陽報》)

當地警方指出，其實納塔查是名同性戀，卻被潘亞誤以為與帕維娜交往，引來殺身之禍。

(中時電子報)

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